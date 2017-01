Local

Guadalupe Flores |

2017-01-13

El Poder Ejecutivo publicó –con fecha 11 de enero- en el periódico oficial "Tierra y Libertad", el decreto en que se autorizan las nuevas tarifas y determinó que la aplicación del alza son "a los tres días naturales siguientes, contados a partir de la vigencia de este Acuerdo", es decir, entra en vigor este sábado.



Sin embargo, desde este jueves, usuarios del transporte público pagaron 8 pesos por el servicio en el transporte público, esto, porque los conductores empezaron a cobrar el incremento de 1.50 pesos.

Esto, por la confusión que generó la fecha de aplicación del aumento al pasaje, mientras el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, afirmó que el alza a la tarifa mínima en el transporte se oficializa el día de mañana sábado.

Pero algunos ruteros empezaron a cobrar 8 pesos, respecto a esta situación, el funcionario cuestionado sobre el tarifazo, dijo: "pudo tratarse de una mala interpretación”, pero advirtió que habría sanciones.

En tanto, el secretario de Movilidad y Transporte, Jorge Messeguer Guillén, afirmó que sería el próximo lunes cuando entrarían en vigor las tarifas.

"El lunes, está clarísimo el decreto, quizás el Secretario de Gobierno no ha leído el decreto, no hay problema, es una función mía no del Secretario de Gobierno", dijo.

Aunque minutos después, aún en entrevista, el mismo funcionario corrigió: "son tres días después de su publicación, hoy es jueves, viernes, sábado, el domingo entra en vigor, me equivoqué", sin embargo, de acuerdo con el periódico oficial, el aumentó entra en vigor mañana sábado.

Nuevas tarifas

De acuerdo con el periódico oficial, las nuevas tarifas del transporte público de pasajeros se determinaron de la siguiente manera: Urbana 8, 8.50 y 9 pesos, según el itinerario; interurbana 9, 10 y 11 pesos; y foránea 11.50, 12, 13.50, 16, 17 y 22 pesos de acuerdo con el recorrido.

Las personas exentas del pago del servicio público son niños menores de tres años de edad y personas discapacitadas; a adultos mayores se les aplicará el 50 por ciento de descuento.