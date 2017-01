Local

2017-01-13

“Cada quien tiene que asumir su responsabilidad en el ejercicio de la función pública”, sostuvo



Opinó que es momento del Congreso, “y ya no podemos asumir costos que no nos corresponden”





El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, afirmó que la decisión sobre el incremento en los precios de los combustibles está sólidamente sostenida en el Ejecutivo federal, y cada quien tiene que asumir su responsabilidad en el ejercicio de la función pública.



Señaló que “es momento del Congreso y ya no podemos asumir costos que no nos corresponden y, lo que es peor aún, apostar a que la gente se canse, se resigne o entienda una decisión que a todas luces le lastima y de la que no tiene ninguna responsabilidad”.

Explicó que el Ejecutivo puede decir hoy mismo “aplíquese el 50 por ciento del IEPS o bájese el porcentaje -de acuerdo a las facultades de Hacienda-, en el precio de los combustibles en el país de inmediato”.

Indicó que en la Comisión Permanente “se han presentado iniciativas que tienen que ver con modificar el porcentaje del IEPS, que van desde reducir el 37 por ciento, hasta otra que propone eliminarlo al cien por ciento que, “en una opinión particular pegaría a los estados, ya que en algunos implicaría una disminución de casi 2 mil millones de pesos en sus participaciones; sin embargo, debe hacerse una propuesta responsable”.

En reunión con presidentes municipales de Chihuahua y Jalisco, Bolaños Aguilar precisó que “hablar de una reducción del IEPS, en el porcentaje que sea, va a implicar revisar en dónde va a impactar esa disminución, porque finalmente son ingresos que se van a dejar de percibir. Y esa, dijo, es otra oportunidad para la Cámara de Diputados proponga en qué áreas se van a ajustar el cinturón el Ejecutivo, Judicial y Legislativo”.

“Si vamos a decidir aquí, podemos quitar partes de otros rubros, tanto en el Congreso, como en los otros Poderes. Yo ahí veo el momento en el que debemos tomar decisiones muy responsables en cuanto a la economía el país, pero también en términos de acusar recibo de las expresiones que se ven en las calles de comunidades y municipios”, manifestó.

Explicó que las iniciativas se turnaron a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y la sesión en la que sean votadas, será el camino que lleve a una consecuencia positiva de las expresiones sociales que se han registrado en toda la República.

“En cuanto se dé esa reunión las propuestas de reformas se van a procesar, se analizarán con puntualidad y hay dos caminos: o las desechan o las dictaminan a favor, y quienes lo hagan tendrán nombre y apellido, y una representación social a quien deberán responder por la decisión que van a tomar. Tenemos que ver quiénes votan a favor y en contra para conocer a los responsables de las circunstancias que estamos atravesando”, comentó.

Bolaños Aguilar subrayó que “en esta Cámara las mayorías deciden, esa es la esencia de la democracia, pero por eso también debemos tener la responsabilidad cuando tomemos una decisión que, seguramente, ya está a la vuelta de la esquina”.

Refirió que el grupo del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, presentaron iniciativas para reformar la Ley de Ingresos, donde se reduce hasta el 50 por ciento el IEPS, que sería prácticamente dejar el precio del combustible como el año pasado.

Agregó: “he escuchado expresiones en el sentido de que no le temamos a un periodo extraordinario, y yo sería el primero que diría que sí vamos a un extraordinario, siempre y cuando ya esté procesado ese tema”.

El diputado presidente recordó que desde el 2015 que se aprobó la Reforma Fiscal, que por mucho tiempo el Partido Acción Nacional posicionó como una reforma tóxica, como grupo se planteó el escenario que se está viviendo hoy.

“Votamos en contra de incrementar el IEPS, que hoy es lo que está pegando directamente a las gasolinas. En su momento, no fue un acto premonitorio, sino un de responsabilidad. Se dijo en el discurso que la gasolina se iba a ir hacia arriba y va a ser una escalada inflacionaria para el país. El año pasado insistimos en que se revisara el tema del IEPS y ni siquiera lo revisaron”, abundó.

Posteriormente, en la Ley de Ingresos se facultó a la Secretaría de Hacienda para que ellos determinen los precios máximos de la gasolina y “señalamos que era muy grave abrir las puertas de par en par para que el Ejecutivo, sin ningún contrapeso, decidiera los límites máximos de las combustibles, y a esos precios hay que sumar los impuestos que se aprobaron en 2015. Eso es lo que actualmente tiene metido en esta dinámica a nuestro país”.

Bolaños Aguilar manifestó su apertura para dialogar con alcaldes de otros estados, ya que son el primer contacto de la ciudadanía con sus autoridades. “El hecho de que la agenda se llene con solicitudes de presidentes municipales de distintos lugares de la República, es el síntoma inequívoco de que el descontento social está creciendo”.