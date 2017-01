Local

Recibe Durón “línea” del Ejecutivo para no actuar vs los Yáñez: Bello

Erick A. Juarez |

2017-01-13

Para que resuelva como improcedente denuncia presentada por falsificación de documentos



La defensa particular del presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, acusó al fiscal general, Javier Pérez Durón, de obedecer una “línea” por parte del gobernador Graco Ramírez Abreu para resolver como improcedente la denuncia que en su momento presentó el ex futbolista en contra de los hermanos Roberto y Julio César Yáñez Moreno por el delito de falsificación de documento.



En el mes de julio del año pasado, el edil Cuauhtémoc Blanco Bravo interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de los Roberto Yánez por los delitos extorsión, amenazas y uso de documento falso; al presentar un supuesto contrato que Cuauhtémoc habría firmado con los hermanos por siete millones de pesos para ser candidato del Partido Social de Demócrata (PSD) a la presidencia municipal de Cuernavaca.

El defensor particular, Pedro Martínez Bello, aseguró que la semana pasada fueron notificados del no ejercicio de la acción penal a favor de los hermanos Yáñez Moreno por parte de la Fiscalía General.

Por ello, dijo que en el miércoles pasado presentaron ante un juez de Control y Juicios Orales del Primer Distrito Judicial una queja de inconformidad al considerar que la FGE actuó a modo en la investigación, al no desahogar las pruebas correspondientes para establecer la existencia de delitos.

Martínez Bello no descartó que una de las principales causas del que la dependencia en procuración de justicia no ejerza acción penal en contra de los hermanos Yáñez Moreno, podría ser porque la justicia federal ha favorecido en los amparos que ha promovido Blanco Bravo en contra de las pretensiones de juicio político que ejecutó el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Si la Fiscalía General cree que no tiene responsabilidad Roberto Yáñez, aun y cuando nosotros ofrecimos todas las pruebas que la ley permite y ellos no aportaban todas las pruebas, por qué no nos las quisieron recibir, a mí me parece que hay –línea- de parte del Fiscal para resolver una manera del cómo se le está pidiendo, no está actuando conforme a derecho (…) Este acuerdo de no ejercicio es a consecuencia de que Cuauhtémoc les ha ganado en la emisión de los recursos de amparo”, declaró.





A la espera de ser notificados

No obstante, el jurista indicó que actualmente se encuentran en espera de que sean notificados por las autoridades judiciales para la audiencia de queja, que podría llevarse a cabo en el transcurso de este viernes o el próximo lunes.

Y es que el impartidor de justicia tendrá que resolver si la FGE actuó conforme al debido proceso o no, por lo que no descartó la promoción de un juicio de amparo.

“Nosotros ante el juez de control nos vamos a inconformar, de hecho lo hicimos el día de ayer (miércoles), donde presentamos la queja ante el juzgado de Control y éste a su vez nos va a dar fecha y en ese momento estaremos en audiencia y le haremos saber al juez las irregularidades en que ha incurrido la FGE y la mala manera en la que está integrando la carpeta de investigación”, advirtió.

El pasado 14 de diciembre que la Fiscalía resolvió, el no ejercicio de la acción penal a favor de los Yáñez, por lo que el pasado martes 3 de enero del presente, la dependencia estatal notificó al presidente de Cuernavaca sobre su resolución.