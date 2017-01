Local

2017-01-13

Por falta de respuesta del IEBEM para asignarles un maestro



Tlaltizapán, Mor.- En lo que va del ciclo escolar a los alumnos del sexto año grupo C les han cambiado maestro en tres ocasiones, pero el lunes que los niños regresaron a las aulas tras el periodo vacacional no tuvieron clases porque no hubo maestro, ante ello los padres de familia cerraron la escuela para presionar a las autoridades educativas.



El grupo de padres de familia de los alumnos de sexto año grupo C de la primaria “Emiliano Zapata”, se plantó ayer en la entrada de la escuela e impidió que se llevara a cabo la jornada laboral. Luego de informar a los padres de otros grupos y pedir su comprensión, explicaron que el constante cambio de maestro les tiene molestos porque consideran que esto afecta el desarrollo educativo de los menores.

“No tienen maestro los niños, ésta sería la tercera maestra o maestro que nos manden y la verdad estamos inconformes, ya van de salida, van en sexto; hablamos con la supervisora y nos dijo que mañana, el martes igual que mañana, ayer nos dijo que hoy (jueves) y hoy nos dice que hasta el lunes que porque los maestros no se contratan más que el primero y el 16, y no nos dejan otra solución más que ésta, de estar inconformes, de alzar la voz porque no hay clases para los niños”, declaró la madre de familia, Elizabeth Portugal Esquivel.

La explicación que el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) dio a los padres, es que debido a la Reforma Educativa el maestro que llegue a la escuela no puede quedarse de manera definitiva sino hasta que haya cumplido ciertos requisitos y evaluaciones, y los que ha mandado han sido contratados por algunos meses.





La plaza

Los padres de familia destacaron que el maestro titular de esa plaza laboral, es decir, el maestro de ese grupo, Luis Alberto Tapia Delgado, tiene un permiso desde hace cuatro años el cual le permite seguir siendo el titular de la plaza, sin embargo los padres de familia consideraron esta situación injusta para los alumnos que constantemente tiene un maestro nuevo.

“Platicando con señoras de otros grupos, nos comentan que aquí hay un maestro que tiene un permiso, que tiene como cuatro años y lo que pedimos es que ya se saque definitivamente a ese maestro y que esa plaza ya sea cubierta, porque es una plaza de tiempo completo y es de base y no tiene por qué venir un maestro y otro porque es una plaza de base”, detalló la presidenta del comité de padres de familia, Guadalupe Perdomo López.

Los inconformes indicaron que liberarán las instalaciones hasta que el profesor esté presente en el aula.