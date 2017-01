Brevi@rio... - El sometimiento de la UAEM

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2017-01-13

Es la primera vez en muchos años que la Universidad Autónoma del Estado enfrenta una severa crisis financiera y la insolvencia para cubrir salarios y prestaciones de sus trabajadores. Peor aún, se encuentra al borde de una parálisis en todas sus actividades sustantivas que podría traer consecuencias de un alto costo social para los morelenses.



Pero contrario a lo que muchos piensan y en contraste con la campaña oficial alentada para achacar responsabilidades exclusivas a la administración central de la UAEM y a su rector Alejandro Vera Jiménez, lo que tendríamos que cuestionar en principio es ¿por qué esta crisis estalla en la gestión de un gobierno “democrático y progresista”, principal responsable de velar por el buen funcionamiento de las instituciones públicas del estado?

La burda campaña de ataques constantes hacia la UAEM y hacia sus autoridades ha dejado en evidencia intereses mezquinos por parte de algunos actores políticos del estado, en respuesta a la asunción de la UAEM y de sus autoridades como garantes del clamor popular contra de los problemas sociales que lastiman y agobian a la sociedad, algo que en principio la institución está obligada moralmente a realizar. Como consecuencia, la institución ha querido ser sometida y recibe presión constante a través de la supuesta “fiscalización” de los recursos que maneja, no vacilando incluso en violentar su autonomía.

El asunto es simple, la UAEM convertida en caja de resonancia de los problemas y conflictos sociales no resueltos por falta de voluntad u omisión de las autoridades del gobierno y del Congreso del Estado, ha pretendido ser callada y anulada por todos los medios posibles sin éxito, y ahorcarla financieramente es ahora la envestida más fuerte que recibe, en medio del caldo de cultivo propicio para detonar la protesta pública a raíz de las medidas económicas adoptadas por la Federación en contra de los ciudadanos.

Como consecuencia de esta acción perversa, no sólo se pone en riesgo en el Alma Mater morelense la continuidad de sus programas académicos sino su estabilidad laboral, al enfrentar a los trabajadores administrativos y académicos con la rectoría, a quien se le culpa de la crisis financiera y de los efectos en los bolsillos de los empleados, sin embargo lo que muchos no ven es que no es toda la responsabilidad de la administración de la institución ni tampoco de la Federación, sino de la mano perversa del gobierno estatal que manipula y retiene los recursos de la UAEM que pasan por sus finanzas, las cuales también son severamente cuestionadas por la opacidad en su manejo y por los malos manejos que saltan a la vista.

Lamentablemente, por encima de los daños causados a la primera institución formadora de profesionales y sustento en buena medida del desarrollo social y productivo del estado, están los intereses mezquinos de varios actores políticos confabulados para saciar ansias de poder y egos personales. Sin exageraciones, las repercusiones de este intento de sometimiento a la Universidad, traerá consigo efectos en el desarrollo del estado por lo que se trata de un atentado no sólo a su autonomía sino a la viabilidad de la institución que mayor progreso ha aportado a Morelos, y esto hay que agradecerlo al primer gobierno “progresista y democrático” del estado, ni más ni menos…

BREVES: Al menos por dos décadas, los morelenses tendrán que pagar a través de impuestos la deuda pública que el gobierno del estado dejará, púes con la contratación y el refinanciamiento de los empréstitos millonarios que ha obtenido dicha deuda se hace impagable a corto y mediano plazo. Lo podemos anticipar con mucha certeza, en menos que canta un gallo el gobierno del estado, como ha pasado con los municipios, enfrentará los efectos de ese endeudamiento que se traducirá en la falta de solvencia para sostener la nómina de la burocracia, y lo que es peor, no habrá dinero para cumplir con acciones y tareas de gobierno en beneficio de los ciudadanos, y todo porque se estará pagando multimillonarios interés a los acreedores, al tiempo y veremos…

