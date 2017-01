Sin Cortapisas - Estocada mortal de Graco a la economía de los morelenses

Opinión

Redacción | Patricia Castro Cedillo

2017-01-13

· Luego de que el gobierno federal autorizara el “gasolinazo” y se realizaran manifestaciones en contra, la cereza del pastel la puso el tabasqueño al avalar un incremento “garrafal” al transporte público de pasajeros



· Ahora sí, diputados locales y federales se prestan para ser paladines de la justicia, cuando fueron partícipes de la grave crisis económica que se avecina

En Morelos y en el país iniciamos el 2017 con incrementos desmedidos no sólo en el precio de la gasolina, sino en productos de la canasta básica y servicios que afectan a la población en general, luego de que un miope, incapaz y torpe Presidente, ¡claro! nos referimos a Enrique Peña Nieto, en lugar de trabajar por mantener y hacer crecer la economía, sus acciones, falta de visión y criterio, hundieron al país en una severa crisis de la que difícilmente los mexicanos podrán salir avantes, mas si se toma en cuenta que el gobierno federal prefirió “sacrificar” a la población que ver mermados los bolsillos de los políticos y funcionarios de elite.



Las manifestaciones y protestas a lo largo y ancho del país no hacen cesado luego de tan espuria determinación, donde “El Copetes” ha tratado de apaciguar los ánimos caldeados con mensajes mediocres y que no convencen a las masas; porque en lugar de disminuir al 50% los salarios dorados de todos los políticos rateros, ya sean diputados, senadores, magistrados, INE, etcétera, etcétera; en lugar de quitar las pensiones a ex presidentes de la república y vender el bendito avión presidencial que sirve para maldita la cosa, chinga al pueblo mexicano con tal de mantener el millonario estilo de vida de estos políticos y funcionarios que sólo parasitan y gozan de a madres a costillas de los impuestos que la población paga –a fuerzas-.

¿Y por qué diablos mejor no ordenó quitar dietas, gastos de representación, autos, viáticos, celulares, entre muchos otros beneficios a toda la bola de tarados que le rinden pleitesía, cuya labor en nada abona a que México sea un país autosuficiente que no dependa del vecino país del norte, ahora liderado por un sujeto xenófobo, soberbio y prepotente; las decisiones adoptadas por Trump deben obligar a Peña Nieto y su séquito de gatos que cobran un ingo por hacer ni mad…s, -ahí está un Videgaray y un Nuño Mayer- a implementar de manera urgente acciones tendientes a generar recursos (ya se le dijo cómo en líneas arriba, a ellos se le exige desaparezcan los plurinominales en las cámaras y que en lugar de reducirse el salario como inicialmente se “sugirió”, mejor que ganen el mínimo y de acuerdo a resultados en pro de la sociedad, se les “incentive”.

En fin, eso es en el plano nacional, que obviamente repercute en el estatal, y ¡claro que en verdad repercute!, porque en Morelos se tiene un gobernador tabasqueño que no le importa la sociedad, quien en lugar velar por el bienestar de la población, ordenando reducción salarial en los tres poderes del gobierno, quitar carros, telefonía y “trabajadores personales” y demás “beneficios” a todos los funcionarios; en vez de cancelar la obra de la nueva sede legislativa y de evitar endeudar –otra vez- al estado, se alió con transportistas para subir la tarifa del transporte público $1.50, valiéndole sorbete que el grueso de la población usa ese medio hasta en cuatro ocasiones por día -por persona- para trasladarse a la escuela o trabajo, lo que representa mínimo en una familia de cuatro integrantes un gasto de 128 pesos diarios sólo para ese fin.

Y si se toma en cuenta que el salario mínimo es de 80 pesos, la estocada fue mortal, ya que los morelenses verán afectada su calidad de vida, que no ha sido la mejor en los últimos años; y se espera aún más la cascada de aumentos, ahora del precio de la tortilla que se suma a la de la luz, agua y los que vayan surgiendo.

A ver… si Graco aspira a ocupar la silla presidencial, y más aún, como presidente de la CONAGO pidió incrementar los salarios de los mexicanos que ganan una baba, por qué ingados no predica con el ejemplo.

La molestia generalizada, ahora es respaldada por diputados, senadores, partidos políticos que quieren ser “héroes”, paladines de la justicia, cuando éstos son también parte del problema que se vive en la entidad y en México.

¡Qué cosas! esperemos a ver cómo el pueblo de México sigue padeciendo por decisiones que sólo benefician a la burocracia dorada, a nadie más, puesto que sus exigencias y demandas se quedan al aire, sin resultados, sin beneficios, sin incentivos.