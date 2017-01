Nosotros - El Bronco comenzó haciendo ajustes, aquí, ¿quién dice yo?

Opinión

José Maria Román |

2017-01-13

Son tiempos muy complicados no solo por el gasolinazo en los que el gobierno federal y los poderes estatales le han cargado la mano al ciudadano, olvidando las condiciones económicas que padecen y que son los que sostienen con su aportación el sostenimiento de las instituciones.



Cuando el gobierno federal habla del 10% de reducción de salarios e invita de alguna forma a todos los poderes a que se sumen a esta propuesta, no hace más que provocar más enojo en la población porque la cantidad es tan ridícula como cuando en Morelos Jorge Morales Barud se descontó y con gran alegoría y publicidad el 5% de su salario.

Suenan huecos y faltos de seriedad los descuentos anunciados y se nota que la clase política está muy lejos de aceptar la necesidad de cambios en la base de su poder que es los altos salarios, las altísimas prestaciones que ellos se adjudican y desde luego las canonjías que representa el ejercicio del poder ahora tan esplendido porque generalmente desemboca en actos generalizados de corrupción, que es en esencia la razón primordial por lo que se requiere o se busca el ejercicio del poder.

Es necesario tomar las medidas necesarias en este momento y que se llegue a fondo para eliminar las fugas de dinero que se lleva la corrupción de los políticos y de los funcionarios de todos los niveles en el gobierno.

En Nuevo León Jaime Rodríguez “El Bronco” determinó reducirse y reducir a todos sus funcionarios el 20% de su salario y el que no acepte, lo invitó a retirarse, quitó el 50% de aguinaldo a funcionarios, se canceló el bono de servidor público, suspendió los incrementos de salarios para los funcionarios del gobierno, se anuló cualquier compra de vehículos, con excepción de los del servicio elemental como de policías o ambulancias, cerró cualquier gasto en publicidad o medios de comunicación, eliminó cualquier gasto de celulares a cargo del gobierno, cero comidas en restaurantes o gastos de representación, eliminó cualquier aumento de las tarifas del transporte público, determinó combatir pero de verdad el combate la corrupción.

En el gobierno federal les faltó visión o les sobró ambición en sus pretendidos ajustes por lo mediocre del anuncio del Presidente EPN. No se contempló vender ese avión presidencial que es un lujo absurdo, tampoco se habló de la eliminación total de los gastos de representación ni de retirar el pago de gasolina a los funcionarios de todos los niveles, ni de enfrentar en serio el robo de gasolinas, tampoco se dijo nada de reducir el costo de los viajes de los funcionarios para sujetarlos a líneas comerciales en clase turista, no se dice nada en el gobierno federal de reducir el presupuesto del INE, sobre todo reducir su existencia en tiempos no electorales en los organismos electorales de todos los estados ya que siguen funcionando y cobrando aun cuando no hay elecciones. Tampoco se dice de la eliminación del Tribunal Electoral que igualmente sigue funcionando sin que haya procesos electorales y lo correcto sería que esa estructura se pasara al Tribunal o tribunales locales para que se aprovechen esos recursos que por ahora se pagan sin ninguna utilidad.

Eliminar las prerrogativas a todos los partidos políticos es esencial porque son un gasto que gravita innecesariamente en los contribuyentes y la lógica indica que deben ser los simpatizantes de los partidos políticos los que deben sostener su estructura.

La propaganda electoral tampoco debe ser permitida a cargo del presupuesto y sí ofertada en igualdad de circunstancias a todos los partidos políticos únicamente en tiempos electorales. Tampoco habló el Presidente de su promesa incumplida de reducir los diputados y Senadores que son una enorme carga social y que por ahora no se requiere más allá de 150 como máximo, para lo cual se necesita redistribuir los distritos electorales, tampoco se requieren más de un senador por Estado y de plano se tiene que eliminar la figura de plurinominal que es un vicio que contradice la esencia de la democracia.

En el ámbito local, mucha cosa se puede hacer para reducir gastos, pero probablemente no se toquen. Algunas de ellas es la urgencia de reformas la ley parta que los ayuntamientos solo puedan legalmente disponer de un tanto por ciento de sus recursos para el gasto corriente que puede ser para algunos un 30% y el resto dedicarlo a la obra pública.

También se puede tabular por salarios mínimos el salario que deben percibir los funcionarios de alto nivel tanto del Estado como de los municipios y retirarles todo tipo de apoyo que no sean precisamente sus salarios.

Para la obra pública del municipio o el Estado, si se tiene voluntad política, bien pueden darse las intervenciones necesarias a los organismos sociales para que sean supervisadas en su calidad y costo por los colegios de arquitectos o la propia Universidad estatal. Hay mucha, pero mucha tela de dónde cortar para evitar las alzas de los precios de las gasolinas, todo es cuestión de querer, pero los políticos aferrados al gobierno y sobrevinientes de su cargo es poco probable que hagan estas reformas.

Graco mismo es el colmo del abuso y el ejemplo del despilfarro. Así, mientras no haya voluntad política para cambiar las cosas, no avanzaremos y seguiremos en la mediocridad y en la corrupción.

Nuevo León ya hizo algo más que las miserias que ofertó el Presidente, pero en Morelos no veo quién alce la voz para hacer algunos cambios, al menos para taparle el ojo al macho.