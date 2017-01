Cultura

Bonifacio Pacheco |

2017-01-13

Otra mentira más del Transalvanio





Morelos nominado al mejor producto de turismo activo en Fitur España 2017. Tepoztlán Pueblo Mágico, podría ser galardonado como Mejor Producto de Turismo Activo Internacional; compite con experiencias turísticas de Guanajuato, Tailandia, China e Indonesia en el segmento de turismo cultural.



Esta amenazado con perder la distinción de Pueblo Mágico por la venta de alcohol en las calles y por otras linduras.

"A E I O Tlaixkopina on Tlahtomeh", libro resultado del PACMyC de Mariana Avilés, se presentará la Escuela de Educación Inicial Indígena “María Josefa Ortiz de Domínguez, del municipio de Cuentepec, a las 11:00 horas.

“REYES MAGOS en compañía de El Chavo" en el marco de la edición de “La Cana al Aire”, en las instalaciones de lo que fuera el “SuperISSSTE Las Palmas”, a las 17:00 horas, avenida Morelos Sur 110.

“LA MÁSCARA KON K”, explora el significado de la máscara en la exposición individual-intermediaria de la vida y obra del artista plástico-escénico Kristian González, en la sala 6 planta baja del MuCiC a las 18:00 horas, entrada libre. “Emotivo y simbólico funeral artístico posmoderno, botaneado con coctel de cortesía y café para despedir a mi “alterego” principal a su eterno viaje al más allá, nunca jamás por siempre, esperemos con fe algún día pueda resucitar,” Kristian Kon K.

EN EL PARAÍSO del café: Yadira Rodríguez “La Musa de Goliat” románticas en acústico, a las 18 horas, cooperación cooperación $20.00. Concierto de Canciones Mexicanas Contemporáneas: Eric Barritaartista invitado de Oaxaca, uno de los grandes nuevos talentos en México, presenta su disco “Jirafallo”; Poncho Maya, uno de los canta-autores más destacados de las últimas generaciones en México, compartiendo escenario; a las 20 horas, cooperación $100.00. Rayón 18, centro, teléfono 2451580.

EN EL MANOJO: Lectura de textos y poesía erótica, a las 18:30 horas, entrada libre. Trova, boleros y sones jarochos con Teo Chacha a las 22 horas, cooperación voluntaria. Centro cultural, Prolongación Ahuatepec 304, esquina Taxco, Colonia Lomas de la Selva, teléfonos 3180740 y 3993265.

"REFLEJO DEL JUEGO INHUMANO" exposición del trabajo de Mayra Sorela y Agustín Sandoval se inaugura en la Casona Spencer a las 19:00 horas, Hidalgo 22 centro.

ZYCOTL: Dr. Jazz, bajo; Mictetl, batería; Canibal, guitarra y sintetizador de guitarra; concierto de improvisación -manifestación más natural de la música-, en Mango Café, a las 21 horas, cooperación $50.00, Campesinos 7, Tepoztlán, Morelos, teléfono 7393952253.

LA ESCUELA de Iniciación Artística invita a participar en sus coros; los interesados deberán presentarse los días 30, 31 de enero y 1 de febrero de 16:00 a 19:00 horas en el Centro Cultural Infantil La Vecindad, Humboldt esquina con Salazar.

“MARTINA y los Hombres Pájaro”, obra de Mónica Hoth, obtuvo el Premio Nacional de Teatro para Niños INBA-CNCA 2003 y fue seleccionada por una convocatoria del año pasado para participar en el el Programa Nacional de Teatro Escola, por la Compañía Teatral Brujas, una compañía joven, con sus integrantes egresados del Centro Morelense de las Artes con Ireli Vázquez, directora de la puesta en escena; Yesenia Hernández y Jessica González, actrices. Esta puesta en escena iniciará el próximo lunes 23 de enero, con 80 funciones, del 8 al 23 de febrero en el Auditorio Ilhuicalli de Tepoztlán, del 7 al 17 de febrero en el Teatro Ocampo de Cuernavaca, del 20 de febrero al 3 de marzo en la secundaria número 1 de Cuernavaca y del 5 al 17 de marzo en el Teatro Narciso Mendoza de Cuautla”. La obra aborda una historia muy fresca, por todo lo que estamos viviendo; que trata sobre una niña que su papá se va a Estados Unidos, y ella lo extraña mucho, tras mucho tiempo que no lo ve, que no sabe nada de él y que todos le dicen que ya no va a regresar; esta niña se arma de valor y decide ir a buscarlo, viaje en el que le suceden un sinfín de cosas.

