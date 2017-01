Local

Erick A. Juarez |

2017-01-12

No dan a conocer información sobre sesiones realizadas por Comisión Instructora en ese sentido



Desde la mañana de este miércoles, autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se han negado a otorgar información respecto a las sesiones que ha llevado a cabo la Comisión Instructora, -instancia encargada en analizar el juicio político en contra del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo-, al haber sesionado durante el mañana de ayer.



Mediante un comunicado de prensa, el Poder Judicial del Estado de Morelos informó que tras haber recibido la notificación sobre la suspensión provisional otorgada al presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, por parte de la justicia federal, la Comisión Instructora del TSJ “suspendió” el desahogo del juicio político promovido en contra del edil capitalino.

Por su parte, la titular del Poder Judicial, María del Carmen Verónica Cuevas López, aseguró que la Comisión Instructora no podrá desarrollar ni desahogar las distintas etapas procesales del juicio político, hasta que el juez federal de la causa no resuelva la suspensión en definitiva.

Además señaló que en breve presentará ante el juez federal el informe “justificado” que le fue solicitado por la autoridad federal con motivo del juicio político promovido en contra del alcalde de Cuernavaca.

“Nosotros vamos acatar, como lo hemos venido haciendo, las resoluciones que emita la justicia federal en este y en todos los casos, en estricto respeto a las garantías individuales y a la Ley”, acotó, Cuevas López.

Cuevas López indicó que desde el lunes pasado sesionó la Comisión Instructora, por ello, a partir de este miércoles suspenderán de manera momentánea los acuerdos que habían establecido los magistrados de la Comisión Instructora, en los cuales se emplazaba al presidente municipal de Cuernavaca, a la Comisión de Diputados y a la Fiscalía del Estado a presentar pruebas supervenientes que a su derechos convinieran.

“Aclaró que los acuerdos de la Comisión Instructora son públicos y transparentes al ser publicitados en el boletín judicial del Tribunal Superior de Justicia. Por lo tanto, se respetará el debido proceso y el principio de presunción de inocencia.

Niega información titular del TSJ

Sin embargo, en el transcurso de la mañana de ayer miércoles, un grupo de medios de comunicación resguardó las inmediaciones de la oficina de presidencia del Poder Judicial, cuando alrededor de las 11:30 de la mañana arribó la titular María del Carmen Verónica Cuevas López a sus oficinas, quien de inmediato se negó a otorgar información al respecto.

“Por ahora no puedo decir nada, pero déjenme atender mis reuniones pendientes de mi agenda, pero más tarde, si me esperan con gusto los atiendo, pero por el momento tengo prisa (…) O con el magistrado Norberto, quien se encarga de la Comunicación Social del Poder”, dijo la impartidora de justicia.

Minutos después, la secretaria particular de Cuevas López, informó a los medios de comunicación que la presidenta del Poder Judicial se encontraba “ocupada”, derivado a que había iniciado la sesión de la Comisión Instructora, por lo que por segunda ocasión fue negada la información a los representantes de los medios de comunicación.

Cabe resaltar que minutos más tarde, fue encontrada la magistrada e integrante de la Comisión Instructora del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Elda Flores León “caminando” en el zócalo de Cuernavaca. Sin embargo, al arribar con la impartidora de justicia y cuestionarle sobre el inicio de la sesión de la comisión, ésta se sorprendió debido a que no había sido notificada por parte la titular del Poder Judicial, Carmen Cuevas López.

“Yo no puedo hacer, ni decir nada con relación a la integración de la Comisión Instructora, aquí la presidenta del Poder Judicial deberá de responder esta situación, sí soy parte de la comisión que evalúa si es procedente el juicio político en contra del alcalde de Cuernavaca, pero yo no voy a decir nada porque no me corresponde (…) Quién me está esperando en el TSJ, no tengo conocimiento de que haya sesionado la comisión”, declaró.

Durante este fin de semana magistrados del TSJ crearon una comisión “instructora”, que será la que deberá de analizar las pruebas y acusaciones sobre el juicio político en contra del presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

El pasado 17 de diciembre del 2016, los magistrados del Poder Judicial, aprobaron con 14 votos a favor y una abstención del magistrado, Ángel Garduño, para la creación de una comisión instructora que se encargará de revisar las pruebas y acusaciones que tienen origen el juicio político en contra del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

En la comisión instructora participaran los tres presidentes de sala como: Manuel Díaz Carbajal, Elda Flores León y la actual titular, María del Carmen Verónica Cuevas López.