2017-01-12

Así lo dio a conocer la secretaria general del STAUAEM, Virginia Paz Morales



Esta acción que realizarán los administrativos está dentro del marco legal, afirmó la líder sindical





Por la grave situación económica que padecen las familias por la falta de pago del 50% del aguinaldo de diciembre del año pasado y la primera catorcena de este mes de enero, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Administrativos, Virginia Paz Morales, anunció que a partir del medio día de hoy estarán colocando las banderas rojinegras en las distintas áreas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.



Anunció que en todo momento el STAUAEM ha cumplido en tiempo y forma con los requerimientos jurídicos del emplazamiento a huelga ante las instancias correspondientes como en este caso representa la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Morelos (JLCyA), por lo tanto, dejó en claro que el procedimiento de huelga que van a llevar a cabo los administrativos está dentro del marco legal.

Recordó que una vez que Consejo General de Representantes y la Asamblea General, coincidieron en la necesidad de manifestarse y mantenerse en paro de labores derivado de la ausencia en las respuestas a sus exigencias de que se les cumpla en tiempo y forma de acuerdos a los calendarios y fechas que se les dio por parte de la rectoría sin respuesta favorable.

Virginia Paz Morales, líder sindical del STAUEM, reiteró que espera la compresión de la comunidad estudiantil ante la grave situación financiera por la que están atravesando actualmente ante la falta de pago de la primera catorcena y el 50 por ciento del aguinaldo del año pasado, lo que los motivó a tomar estas acciones de lucha que se encuentran establecidas dentro del marco de la ley.

Asimismo, exhortó al rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, para que insista en las gestiones que ha venido realizando ante la Secretaria de Educación Pública (SEP) por lo que se comprometió a respaldar con todo las acciones prudentes y necesarias que permitan resolver la problemática financiera que está viviendo actualmente la UAEM.

Mientras tanto, el rector Vera Jiménez, reiteró que sigue tocando puertas ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) no hasta el momento no ha realizado las transferencias correspondientes al subsidio extraordinario comprometido el 22 de diciembre de 2016 para el pago de la segunda parte del aguinaldo y demás compromisos laborales. Asimismo, hago de su conocimiento que, de manera atípica, no nos han radicado el recurso de la primera ministración de la presente anualidad, por lo cual no se podrá pagar el miércoles 11 de enero de 2017 la primera catorcena.

Asimismo, recordó que con relación al subsidio ordinario de la primera ministración que normalmente se hace a más tardar los primeros cinco días del mes de enero de cada año, lo cual no se ha dado. “Las autoridades federales nos han manifestado el día de hoy que en cuanto dispongan de la suficiencia presupuestal, harán la transferencia respectiva, con lo cual se atenderán los compromisos laborales”.