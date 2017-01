Local

Guadalupe Flores |

2017-01-12

Ante el inminente estallamiento de huelga, el gobierno no puede hacer nada: Matías Quiroz



Ante un posible estallamiento a huelga en la UAEM, el gobierno de Graco Ramírez se deslindó de la crisis económica que atraviesa la máxima casa de estudios y negó todo tipo de ayuda financiera.



En entrevista, el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, dijo que ante el inminente estallamiento a huelga en la Universidad, el Poder Ejecutivo no puede hacer nada “porque no tiene condiciones para apoyar y no tenemos recursos extraordinarios”.

“Estamos enterados sobre este emplazamiento a huelga que hizo el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAEM, el gobierno del estado está atento, pero no está en condiciones para apoyar a la Universidad para que haga frente a sus compromisos, porque sus recursos son limitados”, dijo.

No obstante, tras expresar que el Ejecutivo ha cumplido en tiempo y forma con la radicación de los recursos y “se les depositó en diciembre de manera puntual, es un calendario fijo, que en el momento en que se radican los recursos, son dispersados a la UAEM”.

Además, indicó que se desconocen por qué la Secretaría de Educación Pública “no envió el recurso, debido a que la gestión la realizó de manera directa la Universidad con la Federación y nosotros estaremos atentos”.

No obstante, dejó claro que el Ejecutivo es respetuoso de las decisiones de los sindicatos de la UAEM, sin embargo, exhortó a los trabajadores y al rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez a privilegiar el diálogo, la prudencia y la responsabilidad

“El gobierno del estado estará a la expectativa y respetuoso del estado de derecho y de las garantías de los trabajadores en ésta máxima casa de estudios”, concluyó el funcionario.