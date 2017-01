Local

Minerva Delgado

2017-01-12

Asegurar que el alza a combustibles no afectará a los ciudadanos, sería mentir: Beatriz Vicera



"No le estamos echando la culpa al presidente, sino a quien ha gobernador este país": PRD





La propuesta de exhorto al gobierno federal para frenar el 'gasolinazo' que ayer presentó el grupo parlamentario del PRD a través de la diputada Hortencia Figueroa Peralta, 'dividió' a los legisladores morelenses que integra la Diputación Permanente.



Ayer durante la primera sesión de la Diputación Permanente, la diputada panista Norma Alicia Popoca Sotelo, advirtió que el alza a los combustibles no solamente afectará a los automovilistas, sino todos los mexicanos que usan el transporte público.

"Por otro lado todo lo que consumimos, todo absolutamente, necesita de gasolina o diésel para ser producidos y poder llegar a nuestras manos", cuestionó.

Al hacer uso de la palabra, la presidenta de la Mesa Directiva, Beatriz Vicera Alatriste, reconoció que sería mentir, el asegurar que el 'gasolinazo' no afectará a los ciudadanos, pero justificó la medida presidencial.

"...no estoy acostumbrada a decir mentiras, estoy acostumbrada a decir verdades y afrontar las cosas toda la vida de frente... le tocó al PRI que le estallara la bomba, le tocó como en su momento al PAN la ola de secuestros, la ola de inseguridad y la ola de crimen organizado", apuntó.

La representante del Poder Legislativo morelense, pidió un voto de confianza para el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y propuso a sus homólogos sumarse para crear políticas públicas para ayudar a los que menos tienen.

El diputado también priísta, Aristeo Rodríguez Barrera reprochó que se cuestione al presidente de la República, Enrique Peña el alza en las gasolinas, pero no se haga lo mismo con el gobernador del Estado, Graco Ramírez, quien ha ejercido un 'avasallamiento' al Congreso.

"Nos podrán decir misa a los priístas pero somos los que mejor sabemos gobernar. Tengo 10 hermanos, siete no tienen carro, entonces, a ellos no les afectó (el alza)", apuntó.

El revire vino inmediatamente de parte de la nueva diputada perredista, Silvia Irrá, quien acusó que el 'gasolinazo' afecta "a todo ser viviente en el país" (sic).

Precisó a sus homólogos priístas que el cuestionamiento no era en contra de ellos, sino en contra de lo que está sucediendo en México a partir del alza a los combustibles.

"Este es un problema real, las manifestaciones que están ocurriendo están siendo pagadas por el gobierno para que nos desestabilicen y no nos organicemos. Señores es momento de que asumamos nuestra responsabilidad no como representantes populares, sino como ciudadanos que nos afecta lo que está sucediendo. No le estamos echando la culpa al presidente, sino a quien ha gobernado este País durante tantos años, y desgraciadamente ha gobernado el PRI", consignó.

Al final de la discusión, el exhorto al gobierno federal para que revierta el 'gasolinazo', fue aprobado con tres votos a favor, que vinieron de las diputadas perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Silvia Irrá, además de la panista, Norma Alicia Popoca, y dos votos en abstención, de los priístas Beatriz Vicera y Aristeo Rodríguez.

En el mismo documento se exhorta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que convoque a las Cámaras a un periodo extraordinario a fin de dictaminar las iniciativas presentadas por el Partido de la Revolución Democrática y otras fuerzas políticas, para reformar los artículos transitorios décimo primero y décimo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, con la intención de revertir el alza a los combustibles.

En la misma sesión de la Diputación Permanente, se aprobó otro punto de acuerdo, que fue presentado por el diputado panista Carlos Alaníz Romero, a través del cual se exhorta también al Congreso de la Unión, para que a su vez exhorten al titular del ejecutivo federal a través de la secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que reduzca en al menos un 50 %, las cuotas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles automotrices.