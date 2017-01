Local

Minerva Delgado |

2017-01-12

El próximo día 15 de enero, se cubrirá la segunda parte del aguinaldo que aún está pendiente de pago a los trabajadores del Poder Legislativo, garantizó ayer la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Beatriz Vicera Alatriste.



"El pasado 15 de diciembre se cumplió con el pago de la primera parte del aguinaldo, y los otros 45 días se les pagarán en la próxima quincena", precisó.

Reconoció que a un 20 por ciento de los trabajadores del Poder Legislativo se les debe aún la segunda quincena del mes de diciembre, pero comprometió que en estos días se estarán regularizando los pagos.

La representante del Poder Legislativo, negó que algunos de los cheques que se han expedido a los trabajadores del Congreso, carezcan de fondos como se ha especulado.

"No hay cheques sin fondos, la cuenta yo la tengo protegida porque si no, se me desbalancean las cosas. Yo les digo a los trabajadores que no se preocupen", expresó finalmente.