Observador político - La UAEM y el Cuauh, otra vez en la mira…

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-01-12

Lo que se ha visto en la presente administración del PRD en Morelos en contra de Cuauhtémoc Blanco es digno de una película al estilo “La Ley de Herodes”, que magistralmente dirigió Luis Estrada, luego de que intentaron incoarle juicio político al ex futbolista del América; posteriormente al no fructificar su intento se fueron por la revocación de mandato; hubo un tercer intento con la destitución definitiva del cargo y finalmente, con ayuda del constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas, se inició otro juicio político. Para este grupo mafioso del poder, el alcalde de Cuernavaca ya había sido destituido porque violentó la Ley al no tener la residencia requerida por la Constitución, sin embargo, quien le salvó el cargo de este embate de que fue objeto fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal del Poder Judicial de la Federación.



EL INCÓMODO CUAH.- Qué habrá pasado entre el gober precioso y el edil de Cuernavaca. Y es que al inicio de la administración municipal, Cuauhtémoc Blanco se aferró a rechazar el Mando Único en la ciudad, lo que le valió que haya sido acusado por Graco, fiel a su costumbre, en una campaña que hizo en medios a nivel nacional y señalarlo de estar vinculado con el narco. Sin embargo, luego del enfrentamiento verbal que ambos protagonizaron durante varios días, firmaron la pipa de la paz. Incluso, analizaron proyectos en los que trabajarían como es la rehabilitación del mercado más grande del estado, el Adolfo López Mateos y la ampliación del agua potable. Era tal el compadrazgo y amistad del perredista y el ex futbolista, que hasta de resolver el conflicto financiero que tiene el Ayuntamiento de Cuernavaca con el Instituto de Crédito, así como el tema de la seguridad.

Y hoy, este grupo mafioso que se unió para quitar del camino a quien encabeza las preferencias rumbo a la gubernatura de Morelos volvió a sufrir otro revés con el amparo de la justicia federal que instruye a los magistrados del poder Judicial para que se abstengan de seguir con el proceso de juicio político contra el Cuauh. A María del Carmen Cuevas, presidenta que percibe un salario mensual de 116 mil pesos y que estará como magistrada por un periodo de 20 años, no le quedó otra luego de negase constante y permanentemente a declarar ante los medios, a señalar que “serán respetuosos de la Controversia que ante la Corte interpuso el Ayuntamiento de Cuernavaca” y por lo tanto, no emitirá ningún dictamen.

OTRA VEZ LA UAEM EN LA MIRA DE GRACO.- Desde mediados del año pasado, Alejandro Vera Jiménez denunció públicamente la campaña de denostación y el linchamiento de que fue objeto así como su familia y la propia UAEM, por el gobernador Graco Ramírez, con quien incluso debatió en medios a nivel nacional. El tema de fondo es el dinero. Desde un inicio, Graco intentó ahorcar financieramente a la UAEM –y tal parece lo logró-. Incluso, pidió su cabeza a diversos actores universitarios. Por ello, desde las altas esferas del poder Ejecutivo perversamente lanzaron el rumor una orden de aprehensión en contra del Presidente del Consejo Universitario. Por lo tanto, la falta de recursos que no ha entregado actualmente, aunado a los problemas financieros que viene arrastrando la institución en los últimos años, ha ocasionado que la máxima casa de estudios haya tocado fondo económicamente sin posibilidad de pagarle a los empleados y un argumento ha sido la nula respuesta de la SEP para hacer frente a los pagos estipulados por Ley como el aguinaldo y los salarios.

La situación no se puede negar, es compleja, difícil para la Universidad y por tanto, la única opción será que la federación realice la entrega de los dineros para evitar afectación a los estudiantes y al personal inconforme que anunció que a partir de este medio día, colocará las banderas rojinegras en la máxima casa de estudios.

La UAEM ha tocado fondo económicamente y el gobierno perredista intentará por todos los medios de explotar la crisis en lugar de contribuir a resolverla, con un propósito perverso: exigir la renuncia del rector Alejandro Vera. El guion estaba escrito. Sólo hacía falta esperar el tiempo necesario para asfixiar financieramente a la Universidad. En su momento, Vera Jiménez, denunció que las acciones en su contra y la UAEM son una “venganza política”, derivado de las exigencias de que se esclarecieran los hechos en las fosas clandestinas de Tetelcingo y el acompañamiento a los familiares de las víctimas, que obligó al gobierno estatal a abrir el caso.

CASTIGAN A DIPUTADO POR IR CONTRA EL JUICIO POLÍTICO DEL CUAUH.- Es tanta la injerencia del presidente del PRD en el Congreso del Estado, que por haberse revelado y votado en contra del juicio político contra el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, el diputado del PRD, Efraín Esaú Mondragón, ha sido relegado y sobajado incluso, a su gente no le han pagado desde el mes de noviembre del año pasado para demostrarles quien manda en el Legislativo.