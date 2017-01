La Encrucijada - 2017

Opinión

Redacción | Luis Alberto Machuca Nava

2017-01-12

Cuatro años de gobierno y ninguna buena noticia que contar para los mexicanos, grandes reformas y sonados pactos por México que no han redundado en beneficio de lo más importante, su gente.



Cada día nos despertamos con un nuevo atraco de parte de la clase política en el poder, con nuevas ocurrencias del peor presidente que México pueda recordar, con diputados inútiles como la actriz Carmen Salinas que en referencia al artero gasolinazo declara que “el que tenga coche que lo mantenga, no hay de otra carnal”, con un triste pronóstico de crecimiento de la economía nacional del 1.7% que nos augura el Fondo Monetario Internacional.

La pregunta es ¿qué más estamos esperando como ciudadanos? estamos hasta las narices de corrupción e impunidad; estamos llenos de políticos sin escrúpulos y decididos a seguir en la primera línea del poder a menos que despertemos de una vez por todas y los exterminemos.

No podemos pensar que la solución a nuestros problemas vendrá de quienes gozan de fortunas inmensas gracias a que cada vez que hay una elección resultan electos, no podemos dejar en manos de los mismos de siempre nuestro futuro, si tenemos alguna duda al respecto solo analicemos a este gobierno, escándalos, corrupción, frivolidad, soberbia, incompetencia, etc., etc.

Recordemos que con el PRI siendo gobierno ocurrió lo del FOBAPROA -hoy IPAB-, el aumento del IVA, la depreciación del peso frente al dólar, y ahora esto! entre muchísimos agravios más para los ciudadanos.

No hay rumbo, el timón parece no existir, pero el caldo de cultivo está listo para que de una vez por todas se le dé una sacudida al país y será el 2018 el momento; millones de jóvenes harán la diferencia junto a una sociedad asqueada de tanta podredumbre, de tanta corrupción, cansada de infinita indecencia de sus políticos, 2017 será el año de la definición ciudadana.

