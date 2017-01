Casos y Cosas de Morelos - La UAEM en apuros

Opinión

Redacción | Sergio Dorado

2017-01-12

No es que uno quiera ser mal pensado pero hay señales que apuntan a que el padecimiento económico de la UAEM es provocado. O que hay algo detrás de ello. El día de hoy, cuando se debió haber pagado la segunda parte del aguinaldo del año pasado y la primera catorcena del 2017, pasó de largo y Alejandro Vera Jiménez, rector de la máxima casa de estudios, por más trámites que dice hizo en diferentes ventanillas, no pudo hacerse de los recursos necesarios para solventar este gasto.



Esto, desde luego, ha causado una reacción en los sindicatos académico y administrativo de la UAEM. Incluso estos últimos anunciaron ayer que amanecerían hoy con banderas rojinegras, para demandar mediante huelga el cumplimiento de sus derechos laborales. Y si el pago tarda, no pasará mucho tiempo antes de que los académicos se unan a la causa. Y no es descabellado entonces pensar que de no obtener el recurso, pronto la UAEM marchará en vivo para exigir su derecho.

¿Será esto lo que se busca? ¿Ahorcar económicamente a Alejandro Vera Jiménez para que salte del puesto? ¿Tapiarle el paso hacia la gubernatura? A ojo de buen cubero, esta confabulación parece otro acto de victimización involuntaria,tal como el que goza actualmente Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca. A éste, por las dudas, ya se le bloqueó el camino con la nueva ley de residencia de 10 años para poder aspirar a ser candidato a la gubernatura de Morelos en el 2018. Y por lo demás, aun cuando el presidente municipal sortee el juicio político que aguarda en la Suprema Corte de la Nación, ya se le dio cuello, pues aunque es alcalde de Cuernavaca, nunca ha vivido aquí.

A Alejandro Vera Jiménez no se le puede anular de la misma manera que a Cuauhtémoc. Hasta donde sé,el rector es morelense (corríjame usted, estimado y único lector, en caso contrario). Vera Jiménez tiene denuncias administrativas y penales por desvío de recursos desde hace tiempo, pero a la fecha, continúa en el cargo. Lo que hace suponer que ha aprobado las auditorías azuzadas en su contra. A éste, entonces, se le planea una caída por presiones de falta de dinero, pues si el período de pago de salarios se alarga, empezará a perder fuerza de negociación con los sindicatos, que a toda ley exigen su salario.

Probablemente la pregunta clave de la trama es si el plan es arrancar los impedimentos del camino con coerción y mañas de política averna suponiendo que el PRD, sin la intromisión de Alejandro Vera Jiménez y Cuauhtémoc Blanco Bravo,repetiráen la gubernatura de Morelos en el 2018. Pretensión que, como están las cosas, parece muy poco probable e incluso descabellada.

El PRD está deshilachado en Morelos, con un grado ínfimo de aceptación popular y con tendencia a empeorar su perfil político. Esto porque su ideología y procedimientos son más que rudimentarios y se reducen a la compra de voluntades convenencieras pero desleales cuando los vaivenes políticos soplan en contra. Hoy el PRD anda en autos de lujo, viste marcas internacionales y vive rodeado de guaruras atufados. Ha perdido la esencia de su nacimiento, cuando demandaba en la calle justicia, transparencia, acción contra la impunidad, y todo aquello de lo que hoy padece. El PRD de hoy se ha suicidado.

Las señales apuntan también a que en la pugna por el 2018, los partidos servirán más para la derrota que para la competencia electoral, y un candidato independiente, con simpatía popular, bien puede darle un revés a cualquiera de ellos, cada vez más blandujos. Tanto desprestigio hay en éstos que más que un apoyo a los candidatos son una vergüenza para la ética y una garantía para el fracaso. Han llenado a la gente de hartazgo.

De cualquier forma, Alejandro Vera Jiménez tiene ante sí un desafío amenazante que debe resolver de inmediato. Pero que viéndolo de cerca, ni le beneficia ni le perjudica, sino todo lo contrario, como diría Luis Echeverría Álvarez. Gane o pierda, por cuestiones de excesos maquiavélicos en su contra, el rector cuenta con más aceptación y credibilidad que su contraparte; y ésta, su contraparte, aunque gane, pierde.

Hoy sabremos si alguien (el gobernador, SEP o lo que sea) radicará recursos para las deudas de la UAEM, si hoy es el día clave para la solución del conflicto entre el gobierno y la UAEM; de lo contrario, el estudiantado y el personal sindicalizado y de confianza, en comunión de causa unos con otros, saldrán a la marcha a protestaruna vez más, a desahogar su molestia, a demandar con consignas la salida del gobernador y el pago inmediato al personal universitario, con lo que la aceptación social hacia Alejandro Vera Jiménez crecerá.