Erick A. Juarez |

2017-01-11

En mensaje aparecido junto a restos humanos en Jiutepec, acusan a Pérez Abarca de actos delincuenciales



Capella Ibarra buscará que organismo internacional CALE certifique a la policía del MÚ





Pese al incremento de la violencia y homicidios que se han registrado en los primeros días del 2017, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP), Jesús Alberto Capella Ibarra, informó que ha acordado enviar la solicitud para la certificación de la policía del Mando Único mediante el organismo internacional The Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies Inc. (CALEA) por sus siglas en inglés.



Mientras el titular de la CESP, Jesús Alberto Capella Ibarra ha mostrado su interés por certificar a los elementos policiacos, la mañana de este martes en las inmediaciones del Centro de Atlacomulco, del municipio de Jiutepec, se halló el torso de una persona que fue acribillada por parte de los integrantes del crimen organizado.

Minutos más tarde, el resto del cadáver que fue cercenado fue encontrado en la calle Clavijero, del Centro Histórico de Cuernavaca, en donde se halló un mensaje dirigido al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Pérez Abarca, a quien señalan de dar protección al líder del cártel “Guerreros Unidos”, apodado “El Gadafi”; este criminal se ha adjudicado varios asesinatos en la región Oriente y de haber amenazado de muerte al alcalde de Yecapixtla.

De acuerdo con una videograbación publicada en la cuenta de Facebook del propio jefe policiaco en Morelos, Alberto Capella junto con representantes del organismo CALEA, dieron a conocer que en caso de que sea aceptada la aplicación de la evaluación, los cuerpos policiacos estatales y municipales adheridos al Mando Único serán sometidos a las pruebas.

Mencionó que hasta el momento sólo son cuatro las entidades de la República Mexicana quienes se han sumado a este esfuerzo, entre los que destaca: Baja California, Sonora, Querétaro y Guanajuato.

Sin embargo, Capella Ibarra destacó que hasta el momento el personal del C5 y de la Academia Estatal de Policía, cuentan con este nuevo protocolo de evaluación, por lo que estarán en espera de acreditar al 100 por ciento de los elementos de la Policía del Mando Único de Morelos.

“Si logramos esta acreditación, seremos la primera entidad a nivel nacional quienes estemos acreditados por la CALEA, ya que dura algunos meses o probablemente unos años, yo quiero agradecerles por darnos la oportunidad de visitarnos y decirles que sí logramos aceptar este proceso, tendremos ya el C5, Academia de Policías y hoy la Policía del Mando Único ya todas alineadas con este esfuerzo, reconocemos esta atención y estamos convencidos que esto nos ayudara a otorgar un servicio de mayor calidad y dejar una policía de primer mundo y sobretodo una policía eficaz, suficiente con un enorme nivel de responsabilidad”, declaró.