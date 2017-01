Local

Guadalupe Flores |

2017-01-11

Advierte que apretará los recursos para los medios de comunicación locales



Adelantó que si ven que lo atacan, es por eso, ya que aseguró “es bueno, no tan bueno, pero no tan malo”





El gobernador Graco Ramírez Garrido advirtió que apretará los recursos para los medios de comunicación locales a partir del próximo mes de febrero, además de que no invertirá en la promoción de su imagen.



“Yo renuncio a la promoción de mi imagen, tengo el derecho de hacerlo ahora; para febrero, para que no gastemos en eso y sigamos apoyando el desarrollo”, dijo en la Residencia Oficial donde se reunió con algunos empresarios para firmar el “Acuerdo para Fortalecer la Economía Morelense”, evento en el que se excluyó a varios reporteros y a otros más no se les permitió la entrada al lugar.

En su mensaje expresó: “Anunciamos para este año, 30 por ciento menos en gastos del Poder Ejecutivo en comunicación social, si ven que me atacan, pues están molestos, yo espero que no me ataquen, soy bueno; no tan bueno, pero no tan malo”.

Lo anterior, a pesar de que durante su administración se ha publicitado en espectaculares en varios estados de la república, ahora el mandatario estatal informó que no habrá más promoción de su imagen.

Además, el jefe del Ejecutivo, acusó –sin mencionar nombres- a los medios de comunicación de atacarlo por no recibir recurso financiero para la cobertura de sus eventos.

Por último, opinó que para reducir el gasto de la Federación se deberían “eliminar delegaciones que no tienen razón de ser y generan muchos gastos”.