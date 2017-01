Cultura

Redacción | Tecolote Dopado

2017-01-11

Entre un dinosaurio y una muerta de Juárez







Año Nuevo igual a oportunidades nuevas y no pienso dejarlas pasar, al fin y al cabo, ¿de qué está hecha la vida?

De experiencias, responde alguien; de historias, exclama otro; de amor y odio, afirma uno más. Es cierto, contesta el Tecolote, pero lo que esos tres han mencionado se nutre de una sustancia inasible, de un flujo de partículas de cuya existencia sólo podemos aspirar a una brevísima conciencia y que desaparecen tan pronto se encienden y jamás retornan. Una esencia fascinante que llamamos simplemente “tiempo”.

La vida se compone de tiempo, del empleo que hacemos de ese recurso deriva la calidad de nuestro destino. Hay algunos muy desperdiciados, por ejemplo, pero para todos existe la posibilidad de aprovecharlos de un modo más compatible a nuestras habilidades. El Tecolote, servidor de ustedes, escribiendo, ha tratado de sacar provecho de la extraña condición de estar vivo.

Escribir es lo que hago, es mi medio de expresión. A veces en piezas cortas, en cuentos o textos breves; otras veces en amagos de mayor aliento, en novelas, por ejemplo, incluso en ensayos, aunque pienso que me salen aburridos.

Y sacando frutos al tiempo tengo una novela ya lista, bueno casi. “Entre un dinosaurio y una muerta de Juárez” verá la luz en el 2017, tal vez por mayo o junio, aunque termine siendo en octubre o noviembre.

Me importa un bledo si Trump no desaira las pésimas expectativas que hemos puesto en él o si el pendejete de Peña se afianza en su teoría de que el pueblo terminará por tragarse su mentirosa tesis de “cero subsidios para invertir en lo esencial”; igual me da si el Papa Francisco sigue echando rostro y vendiendo imagen entre los ingenuos o si la saga de Star Wars continúa siendo sacra para una generación sin el menor potencial de atreverse a una vida propia. Nada puede detener la publicación del Dinosaurio.

No es una novela que cambiará el rumbo de la historia. Para eso necesitaría ser de nuevo el siglo XVII o yo tendría que ser un héroe, pero sí se trata de un proyecto que aprovecha el tiempo y propone una visión desde la perspectiva de Canek Cervantes Treviño, un personaje anónimo, principalmente para sí mismo.

Un hombre que intenta conocerse conforme los acontecimientos le revelan partes de su personalidad, las cuales recoge y va poniendo en perspectiva hasta asumirse como una unidad más o menos entera con la cual puede moverse hacia objetivos que, al paso, van cobrando sentido.

Como nos debería pasar a todos para no caer vencidos por la rutina inefable de los interminables rituales inútiles. Esta novela, como todas, no evade el grito central de que la vida sólo es soportable si se impone dos o tres hazañas incuestionables, pero sobre todo auténticas. Cumpliendo esa premisa, cumple.

Arranca de esta manera:

“Al rato, el celular volvió a timbrar. Era un reportero del periódico:

¾Te cuento: vine a traer una nota de última hora y fue como si a Emilio se le hubiera aparecido el diablo, en cuanto abrí la puerta se paró de la silla haz de cuenta como si un gorila lo hubiera levantado por el cuello y mirándome como chivo en matadero, soltó el teléfono y enseguida azotó de cara sobre el escritorio y poco a poco se fue deslizando hasta el piso, dejando un hilito de baba en el vidrio.

Para no hacerte largo el cuento, el cabrón se infartó, se lo acaba de llevar la ambulancia. Te llamo porque en el identificador de llamadas tu número aparece como el último contacto, supongo que estaba hablando contigo…”

El resto no es largo, a lo sumo 160 o 170 cuartillas. Si no las lees, no pasa nada, es sólo que decidiste construir tu vida, esas horas, de una manera diferente, hay varias maneras de hacer la vida.

