Minerva Delgado |

2017-01-10

Será a finales de este mes cuando iniciará la auditoría externa al Congreso del estado, que anunció en diciembre el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Entrevistada al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, la priísta Beatriz Vicera Alatriste, explicó que la revisión externa permitirá determinar con exactitud, la situación financiera del Poder Legislativo.

Precisó que será la Junta Política y de Gobierno a partir de un consenso colegiado, la que se encargará de designar al despacho externo que auditará las finanzas únicamente de la actual LIII legislatura, -y no de la pasada, como lo informó en su momento el coordinador de la bancada priísta, Alberto Martínez González-.

“El periodo que yo tengo como presidenta de la Mesa Directiva, que son menos de tres meses, también deberá ser auditado”, puntualizó la legisladora.

Explicó que desde el inicio de su encomienda, se ha enfocado a sacar “el buey de la barranca como se dice vulgarmente…en qué me he enfocado, a que los trabajadores tengan su aguinaldo, a que a algunos proveedores se les pudiera empezar a pagar, a regular los pagos pendientes de impuestos y en eso me he enfocado…”.

La presidenta de la Mesa Directiva, reconoció que actualmente el Congreso del Estado enfrenta una deuda cercana a los 40 millones de pesos, entre los que se encuentran pagos a proveedores, pero confió que cuando termine su gestión, en el mes de agosto, dejará finanzas sanas.