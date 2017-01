Local

Yesenia Daniel

2017-01-10

Tlaquiltenango, Mor.- El regidor Eder Campos Domínguez reveló que los concejales del municipio de Tlaquiltenango reciben 500 pesos de apoyo para gasolina semanales como parte de los beneficios que gozan para llevar a cabo sus funciones. Lo anterior, fue informado en la marcha contra el alza al precio del combustible que encabezó el pasado fin de semana.



Los regidores “se desempeñan como consejeros del Presidente Municipal, y deben cumplir con las comisiones o representaciones que se les encomienden, así como las funciones específicas que les confiera expresamente el propio Ayuntamiento”, cita la Ley Orgánica Municipal.

La citada ley también resalta que estos funcionarios públicos “deben dar cumplimiento a los Principios de Racionalidad, Austeridad y Disciplina en el Gasto Público Municipal en los Recursos Públicos que manejen, con motivo de las Comisiones o Representaciones que tengan encomendadas y responderán ante el Ayuntamiento, por el manejo de dichos recursos; debiendo informar trimestralmente de las actividades y trabajo desarrollado en las Comisiones que desempeñen”.

Cuestionado al respecto el regidor Eder Campos, indicó que el municipio les proporciona 500 pesos semanales como apoyo para gasolina, ya que usan sus vehículos particulares para realizar las gestiones que les fueron encomendadas mediante las comisiones que encabezan (deporte, juventud, desarrollo agropecuario, turismo, desarrollo económico, colonias y poblados, etcétera); además reciben un sueldo quincenal de 21 mil 303 pesos.

Sin embargo el concejal destacó que el actual cabildo recortó su salario a comparación de los sueldos de la anterior administración, pero esta afirmación no pudo ser confirmada ya que los sueldos de los integrantes del cabildo y de de los funcionarios de primer nivel no han sido publicados en el apartado de Transparencia de su sitio web y las nóminas publicadas –que además están hasta el mes de junio del año pasado-, no figura ni el sueldo del presidente, síndica o regidores.

“Nosotros como cabildo seguimos con nuestro mismo gasto, no nos hemos subido el gasto en gasolina ni nada por el estilo, entonces con lo que establecimos en darnos semanalmente con eso seguimos (…) no tenemos dietas ni bonos ni nada por el estilo, te gastas mucho más de 500 pesos a la semana, es mucho más y obviamente ya nuestros gastos ya son de parte de nosotros, no justificamos gastos ni nada por el estilo”, declaró.