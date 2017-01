Local

No habrá huelga en la UAEM: Alfredo Mena

Gerardo Suarez |

2017-01-10

Oficialmente no ha sido emplazada por el STAUAEM, informó el abogado de la máxima casa de estudios



No obstante, indicó, la universidad está lista para la negociación con los sindicatos





Oficialmente no ha sido emplazada a huelga para este jueves la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) por el Sindicato de Trabajadores Administrativos, reconoció el abogado general de la máxima casa de estudios, Alfredo Mena Díaz.



Reconoció que ha sido a través de medios no oficiales como se han enterado de esa posibilidad sin embargo, insistió en que “oficialmente no se ha emplazado a huelga a la universidad para este jueves porque no existe documento ni acuse de recibo que así lo demuestre.

Y acusó de irregularidades en caso de ser cierto, toda vez que la legislación en materia laboral, estipula que a la parte patronal se debe avisar de un emplazamiento a huelga al menos con seis días de anticipación, y estamos hablando de un plazo menor, lo que significa que hay irregularidades, pero la universidad está lista para la negociación con los sindicatos.

Alfredo Mena, sostuvo que la máxima casa de estudios a pesar de la crisis financiera por la que atraviesa, está lista para negociar con los sindicados en materia de la revisión del contrato colectivo de trabajo, por ello se trabaja y está en posibilidades de hacer frente a esta lucha laboral para evitar una parálisis universitaria.

“Y por ello nos mantendremos atentos a lo que ocurra, en tanto, acusamos la irregularidad al no ser notificada la máxima casa de estudios acerca del emplazamiento a huelga”, dijo el abogado general de la UAEM, Alfredo Mena Díaz quien reiteró estar preparados para el diálogo con los trabajadores sindicalizados, administrativos y académicos.

En tanto, dijo que el emplazamiento a huelga es un derecho laboral de los trabajadores sindicalizados, pero lamentó que las cosas se hayan precipitado y retrasado el trámite de notificación en este caso a la parte patronal, y que a pesar de ello, están en condiciones de dialogar con la parte laboral.