Casos y Cosas de Morelos - ¡Feliz año de la desesperanza!

Redacción | Sergio Dorado

2017-01-10

Estimado y único lector, el día de ayer, El Regional reaparece en Morelos después de un descanso navideño. Descanso bien merecido luego de un 2016 lleno de vicisitudes adversas tanto para la sociedad morelense como para la nacional, todas ellas conocidas por usted: el crimen que no cesa o al menos disminuye a pesar de modelos policiacos supuestamente eficaces, la economía que se cae en pedazos e incrementa el desempleo y la desesperanza de los morelenses, la corrupción y la impunidad de gobernantes y secuaces subordinados que alimentan la molestia de la gente a grados nunca vistos, y así una serie de temas adversos que parecen no tener fin.



Hubiese sido mejor que el 2016 no hubiese muerto de tan fea manera, que hubiese forma factible de petrificar el tiempo por motivos de fuerza mayor, mientras el dios del Azar recompone las cosas de tan horrible devenir. Y esto no con propósitos metafísicos u ocurrencias sin sentido -típico proceder del poder de nuestros días-, sino porque el 2017, estimado y único lector, viene incluso peor que su más próximo precedente: una tormenta confirmada por el gobierno mismo con explicaciones absurdas y sin la menor pretensión de disminuir sus privilegios. E igual tan sin rumbo, ajeno a una brújula definida que tiene al país en ascuas y cada vez más molesto y renuente a creer discursos dispares con la realidad.

Y cómo podría ser diferente si el gobierno federal, como corolario de año, ha puesto tremenda trompada al país con el “gasolinazo” del primero de enero. Hecho que, por lo demás, se suma al fiasco del sexenio como la cereza del enorme pastel del fracaso nacional, embarrado de corrupción e impunidad por todos lados, y un cinismo tan exacerbado que azuza la inconformidad social de Morelos que, para infortunio local, sobrevive tan lejos de Dios y tan cerca de Los Pinos.

Sobre esta soberana trompada se dicen muchas cosas, pero lo que dicen los autores y lacayos del “gasolinazo” mueve a México… pero no hacia la tierra prometida por Enrique Peña Nieto y su administración perdida sino a un laxo panorama económico, político y social que enardece gradualmente el ánimo de la gente. La explicación del presidente respecto al incremento de los combustibles prácticamente no convence a nadie, suena tan hueca como la simulación que caracteriza a la clase política local y nacional por sus fechorías. Dice uno de estos distinguidos lacayos que con el “gasolinazo” no hay razón para que los precios de otros productos y servicios encarezcan.

Sin ser presidente o diputado o senador o gobernador o el título o rango político que usted, estimado y único lector, prefiera, hasta un asalariado mínimo sabe con certeza que cuando los combustibles suben de precio, la inercia natural es que suba la leche, las tortillas, los frijoles, los huevos y el chile, la energía eléctrica y el teléfono. Todo, pues, para resumir aquí por razones de espacio. A grado tal que el recién incremento al salario mínimo fue una ilusión de bajo calibre que con los aumentos se ha esfumado del terreno nacional.

Últimamente, otro lacayo desmedido actualiza la plana y dice que sí, que habrá aumentos, pero que no hay razón para que éstos sean desmedidos. ¡Figúrese usted! Lo que da a pensar, desde luego, que el poder deambula sin rumbo y no tiene más opción que intentar mantener un gobierno reactivo que juega al azar y a las monedas conforme a los vaivenes de las ocurrencias. ¿O no es una ocurrencia que el precio de la gasolina haya subido para insertarlo dentro del juego de la oferta y la demanda internacional?, pues por otra parte, se intentan controlar los precios de la canasta básica y otros servicios y productos del mercado nacional con determinaciones absolutistas y protectoras.

¿Qué somos entonces? ¿Somos un país inmerso en las reglas del libre comercio internacional o somos un país proteccionista del mercado nacional? ¿O acaso somos un mazacote de politiquería de ambos polos? ¿Qué somos? Explicación que nadie atina a dar con certeza; por eso caemos en el discurso político ambiguo y en la molestia de la gente que es quien resiente en el bolsillo los embates de la realidad económica, y para peor, con muy pocas posibilidades de contar con un poder adquisitivo que permita vivir decorosamente

No hay duda, México se está desfondando económicamente, y esta situación de derrota es susceptible de empeorar en unos días, en cuanto Trump asuma el poder presidencial de los Estados Unidos, ya que el adefesio güero trae entre ceja y oreja el propósito de romper con ganas al país que nos vio nacer. Por ello, estimado y único lector: ¡Feliz año de la desesperanza!

El caso es que el gobierno mexicano, ante panorama tan adverso, carece de toda creatividad y el seso únicamente le alcanza para imponer un ingreso público denominado “gasolinazo” que afecta a la población nacional. ¡Qué fácil gobernar así!, ¿no cree usted, estimado y único lector? Si el gobierno necesita dinero, pues sencillo, esquilma a los demás y asunto arreglado.

Difícil predecir con exactitud lo que vendrá a lo largo y al final del 2017. Lo que sí se puede afirmar es que el gasolinazo ha agudizado el desprestigio de los gobernantes, y que la probabilidad de triunfo del PRI en el 2018 se reduce en alto grado.