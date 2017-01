Opinión - “Gasolinazo” hace añicos la economía popular

Opinión

Isaías Cano Morales |

2017-01-10

Inhumanos, devastadores, despiadados y hasta trágicos serán los efectos que causará a las economías de millones de familias el desproporcionado aumento al precio a las gasolinas, diesel, gas, que ha decretado el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo cual ya se resiente, desde el inicio del año, esperándose mayores repercusiones en términos de una atroz carestía tanto de productos básicos, y lo principal: los alimenticios, medicinas, así como de servicios como es el transporte, y todo lo que se consume y necesita en el diario vivir de los ciudadanos. No se recuerda el inicio de un año con tan negros augurios que ensombrecen las de por sí precarias economías y con ello paz social que todos experimentamos y sufrimos, dado que entre más pobreza y miseria, más desigualdad, más desempleo, más injusticia social existan, más serán los efectos de los lastres que ya son una tragedia nacional como es la inseguridad, la delincuencia y el crimen, que van de la mano de los abusos, corrupción e impunidad, que son la constante en los gobiernos federal y de los estados. Tampoco se recuerda en las últimas décadas a un gobierno priísta tan autoritario, insensible, incapaz, corrupto y abusivo como el que encabeza Peña Nieto, cuyos objetivos han sido, por las políticas implementadas desde el inicio de su gestión, ahí están sus reformas estructurales, la energética, la educativa, la hacendaria, la laboral, aparte de entregar a intereses extranjeros las riquezas de nuestro país como es el petróleo, cuyas consecuencias hoy las pagamos todos con el incremento a gasolinas, diesel, gas, luz, perjudicar a más no poder a una población que en su pecado lleva la penitencia dado su aguante, pasividad y conformismo ante tanta arbitrariedad cometida por un gobierno que no se mide, ni calcula los males con los que arremete para hacer más crueles los sufrimientos a una sociedad agraviada, humillada, golpeada en todos sentidos.



El “mega-gasolinazo” de enero, ha traído como consecuencias una aguda turbulencia social, un descontento generalizado en todo el país de todos los sectores reflejada en extendidas acciones de protesta y rechazo al aumento de gasolinas y contra el gobierno de Peña Nieto, sin que se pueda determinar qué pueda suceder en el futuro inmediato, ya que las aguas de la inconformidad contra la agresiva decisión del gobierno de aumentar precios de gasolinas como nunca se había visto llegan incluso a sectores empresariales como es la COPARMEX, organismo que reclama al gobierno peñista en tono no precisamente cordial. Dice en un comunicado dado a los medios publicado en la Jornada (5 de enero): “ El gobierno mexicano ha pedido a la sociedad ser más comprensiva, pero ¿en qué momento será compresivo con la situación que están atravesando los mexicanos?, ¿ en qué momentos veremos anuncios del gobierno sobre planes de austeridad en el gasto de disminución del gasto corriente, de compromisos con la eficiencia, de la eliminación de gastos superfluos y de los privilegios para los servidores públicos, de castigo directo y severo a la corrupción -comenzando por la interna-, así como la reducción al presupuesto por ejemplo en materias como la comunicación?, y agrega: “México enfrenta un momento único, el gobierno de la república pide comprensión a los mexicanos, pero para pedir primero hay que dar. Estamos a la espera de escucharlo” y es que los empresarios de COPARMEX demandan reducir impuestos a esos productos (combustibles). El pronunciamiento de empresarios va dirigido al presidente de la República quien justifica el “gasolinazo” diciendo que decretar el alza a combustibles fue una decisión “difícil pero inevitable”, pues obedece a los incrementos de costos internacionales de hidrocarburos. La CONCAMIN (Confederación de Cámaras Industriales) pide diálogo y demanda que “el costo del ajuste fiscal aplicado a las gasolinas no se traduzca en un costo social”.

Por su parte, la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, quien se atribuye todos los bloqueos carreteros, advierte que las protestas contra el alza a gasolinas continuarán los días que siguen junto con organizaciones campesinas “si el gobierno federal no da marcha atrás al alza de los combustibles”. En Morelos, las protestas de transportistas, taxistas, y ciudadanos han sido fuertes, con bloqueo y tomas de gasolineras y las instalaciones de PEMEX. La entidad morelense con junto a Chihuahua y Durango, se han reportado como de “situación crítica”.

Chay_cano@hotmail.com