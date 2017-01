Justicia

2017-01-10

Cierra 2016 con casi 500 asesinatos; en este año llevamos 14







Impresionantes son las cifras delictivas que se desarrollaron en Morelos durante 2016 y se cuentan 496 ejecuciones, un número no determinado de desaparecidos, decenas y cientos de asaltos a comercios, bancos, empresas, viviendas, así como robo violento de vehículos, cobros por derecho de piso, extorsión bajo amenazas de muerte o secuestro.

Lo bueno es que ya cerramos el año 2016 y al mismo tiempo se reporta el “deceso” del que llamaron “Mando Único” y hoy le pusieron otro pomposo nombre, algo parecido como decir “Interrupción del embarazo” con la palabra Aborto, cuando legalmente se trata de una policía PREVENTIVA, pero hoy también realiza funciones de judicial, de investigaciones, de inteligencia, secreta, de investigaciones políticas, de guardaespaldas, de niñeros y chaperones, o sea, “La Mil Usos”.

La justificación del incremento a la delincuencia y crimines es la misma por parte de los gobernantes y de la cabeza de la incompetente policía, “Son broncas entre bandas criminales”, “Están focalizados”, “Vienen de otros estados”, “Es culpa de Calderón” y solo falta que digan que ese medio millar de víctimas inocentes “Se aplicaron la eutanasia”.

Iniciamos el año con “El gasolinazo”, incrementos en todo, en el pasaje federal y local, con ejecuciones, con tanta fuerza que en apenas unos días ya se cuentan 14 las víctimas fatales, asaltos a negocios y una oleada criminal que es ocultada por la autoridad.

En el dicho, “Blanca Navidad”, en el hecho, no fue así, porque dos parroquianos que estaban brindando dentro del bar “El Dorado”, ubicado sobre la avenida 10 de Abril, colonia Vicente Estrada Cajigal, municipio de Cuernavaca, fueron ejecutados por un comando armado, o sea, la policía es de ocurrencia y no de presencia, porque no agarraron a los criminales ni evitaron el baño de sangre.

Ahora, en este nuevo año, ya se menciona la ejecución de un cantinero, un ayudante municipal, un tortillero de Amacuzac y otros tantos asesinatos, que no hay quién explique el porqué se permite el actuar de grupos criminales, cuando un ciudadano, como usted o como yo, a cada rato es detenido en “retenes” para revisarle hasta el último rincón de su humanidad y su carro, al grado que se piensa que los asesinos tienen alas y no pasan por donde está la policía, fastidiando a la sociedad.

Realiza CES caravana

de prevención del delito

Como parte de las actividades que realiza el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana, para fortalecer la proximidad social, acudieron a la zona sur del estado con una caravana alusiva al “Día de Reyes.

La Comisión Estatal de Seguridad Pública a través del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana obsequió a las niñas y niños material lúdico con medidas de autoprotección así como valores de integración.

Con el apoyo de los encargados de la Policía Morelos de los municipios de Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Puente de Ixtla, Amacuzac, Coatlán del Río, Tetecala, Mazatepec; entregaron loterías, memoramas, frezzbees y cilindros para el agua, además de dulces y piñatas a 720 niñas y niños.

Por último, el personal del Centro Estatal informó que con esta caravana del “Día de Reyes” inician una seria de actividades que llevarán a cabo durante el 2017 a fin de prevenir conductas antisociales que vulneren la tranquilidad y la seguridad de las niñas y niños de Morelos.





Investiga la FGE a dos

consumados asalta rutas

Sujetos a investigación se encuentran en los separos judiciales dos peligrosos maleantes de 18 y 19 años de edad, fueron golpeados y arrestados por usuarios de una ruta, en la avenida Tlaltenango, a la altura de la glorieta al norte de esta ciudad, luego de que los despojaran de sus pertenencias de valor tras amenazarlos con una navaja y atracarlos, cuando viajaban a bordo de una Ruta 3, sobre la Calzada de los Reyes, de la colonia Tlaltenango de esta ciudad, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público, por el delito de robo.