Cultura

Alejandro Cruz Solano |

2017-01-10

En psicología de las masas hay un principio irrefutable, aquel en el que el individuo al pasar a formar parte de un grupo o masa adquiere un sentimiento invencible capaz de someterse a los instintos más bajos, que podría controlar si se encontrara solo. El anuncio del aumento a la gasolina no me parece casual o producto del azar, fue muy bien pensado y planeado. ¿Por qué? Primero, se hace un año antes de la elección del 2018, pareciera que han estudiado sistemáticamente nuestro comportamiento y han encontrado dos reacciones sociales, la primera, despertar el enojo o también la distracción antes de un proceso electoral o coyuntura importante y segundo, hacer que ese enojo se convierta en olvido, ya veremos si en julio de 2018 se nos olvidan todos los agravios que el gobierno ha cometido y seguimos votando por el partido en el poder. Esas dos conductas ya son típicas en México, primero distraernos y después hacernos olvidar. Pero, no hay que pasar desapercibido que este enojo colectivo tiene una particularidad importante jamás vista, movilizó a muchos mexicanos en muchos estados; la reacción produjo un cambio de estrategia de los administradores de la política, el cambio incorporó el pánico como medida de justificación para detener las protestas, la filtración de provocadores en la movilización social que iniciaron el saqueo de tiendas departamentales se convirtió, primero, en una acción y posteriormente en una estrategia de manipulación o mejor dicho de experimento social. No pasó ni una semana y estábamos viendo un cambio en las principales notas de los periódicos, el discurso cambió, el acento ahora eran las provocaciones; he leído la mitad de los principales periódicos del país y todos sin excepción informan sobre los saqueos, la nota principal, que era la movilización se convirtió en la nota roja y negativa del robo a tiendas departamentales. En realidad me parece que hay un experimento social, éste no es nuevo, lo hicieron en Chile después de la muerte de Salvador Allende, lo han hecho en varios países del mundo con enfermedades inventadas, con miedos, con eventos catastróficos, lo hicieron con el ataque a las torres gemelas, etc. En la realidad el poder político está realizando experimentos sociales, no tengo ni la más mínima duda que éste sea uno más. Vayamos desglosando un poco más esto: en la psicología social el estudio de la percepción social es fundamental; la percepción es el primer filtro, por allí entra toda la información que procesamos, imagínese lector que usted está viendo la información en las redes sociales, se dará cuenta que en cuestión de minutos ésta desaparece, lo que significa que al procesar esa información solo la asimilamos, pero no la analizamos, no discriminamos lo que sirve y no, nos quedamos con la que haya impactado en nuestros sentidos, por eso las imágenes, los mensajes más llamativos pueden resultar más efectivos que los conceptos. Esa ausencia de análisis hace que la percepción tenga un sesgo en nuestra manera de ver el mundo, si la constante televisa es repetir y repetir las imágenes del saqueo, entonces mi percepción de la realidad es una idea que va a generar un estado emocional (por decir, enojo) y producir una reacción negativa ante esa situación. Eso es lo que ocurre, repito constantemente en los medios de comunicación el saqueo a las tiendas departamentales para hacer creer que las protestas contra el gasolinazo tienen un fondo (negativo) de personas que terminan convirtiéndose en el discurso oficial en delincuentes. La racionalidad en la conducta colectiva no existe, pero hemos aprendido que tampoco hemos llegado a un enojo o frustración social capaza de delinquir, la protesta social ha tenido un fuerte significado, razón suficiente para que el poder político lo busque desarticular. Me parece que los mexicanos tenemos que aprender a dar en el corazón del poder político, no creo que las marchas lo tambaleen, hay que ir al corazón de ese poder, el boicot económico, ese que, se convierte en el arma de la clase política, hay que buscar estrategias colectivas eficaces y contundentes, golpear en lo económico es dejar paralizado al país o a un Estado, es de allí donde se alimenta este monstruo llamado poder. En poco tiempo la calma volverá a reinar este país y el día de las elecciones olvidaremos este episodio, esta es el arma mortal de los administradores del poder, este es el experimento social rumbo al 2018, que suceda antes y no después, que suceda hoy, para que mañana se nos olvide y sigamos votando por el partido que nos gobierna.