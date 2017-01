Local

En Tlaquiltenango, sólo 25 se sumaron a inconformidad vs incremento a gasolina

Yesenia Daniel |

2017-01-09

Tlaquiltenango, Mor.- Un reducido número de personas marchó por la avenida principal de este municipio en protesta al aumento al precio de las gasolinas derivado de la aprobación de la Reforma Energética propuesta por el gobierno federal.



La convocatoria fue hecha por el regidor perredista, Eder Campos Domínguez, quien fue criticado por encabezar la marcha y pertenecer al mismo grupo partidista que aprobó la citada reforma en el Congreso de la Unión en octubre pasado.

De manera paralela a la protesta convocada en este municipio, en Cuernavaca el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rodrigo Gayosso Cepeda, junto con otros servidores públicos llevaban a cabo una "concentración civil pacífica" en el zócalo de la ciudad, que tampoco tuvo eco entre la población civil; reporteros de aquella zona contabilizaron si acaso 200 participantes aproximadamente.

No obstante a los pocos participantes, el concejal decidió llevar a término la marcha hacia la gasolinera de Chacampalco y manifestar su repudio contra los abusos del gobierno.

"Así es, pertenezco al grupo del Partido de la Revolución Democrática al PRD y sí, muchos me han criticado que mi partido formó parte del Pacto por México, pero yo siempre lo he dicho, que cada quien es responsable por sus actos, que yo respondo por los actos de Eder Campos Domínguez, y decirle a la ciudadanía que no todos somos iguales en los partidos", declaró.