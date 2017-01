Local

2017-01-09

EPIFANIA DEL SEÑOR.

INTRODUCCIÓN. “Epifanía” no es una palabra de nuestro idioma castellano, sino del idioma griego. En griego "epifanía” significa “manifestación”. El sentido de este acontecimiento hay que entenderlo desde la perspectiva en que lo hace la Iglesia en su liturgia. Todo hay que apreciarlo desde la óptica del misterio de la manifestación. Esta es la clave.Lo mismo que el acontecimiento salvador fue revelado prodigiosamente a los pastores, del mismo modo, de manera también prodigiosa, fue manifestado a unos extranjeros —magos o reyes, da lo mismo— por medio de una estrella. Es indudable que en este gesto revelador es Dios quien actúa, quien intenta desvelar el misterio e iluminar los ojos de los magos. El episodio de la “estrella” hay que descifrarlo según el contexto y la mentalidad oriental. La estrella no sólo anuncia el nacimiento de un gran personaje; en el antiguo oriente, el rey y el heredero del trono eran llamados generalmente “estrellas”. Por eso la estrella de los magos no es solamente el símbolo del rey Mesías, sino su misma personificación.

1.- MENSAJE PRINCIPAL DE LA EPIFANIA . ¿Qué, de verdad, importa si los magos venían de Persia o de otro lugar? ¿Qué importancia, para nuestra fe, puede tener si se llamaban de esta manera o de la otra? ¿O cuántos eran? (La Edad Media llegó a hablar hasta de doce magos). Tampoco nos importa si eran reyes o no lo eran y, de hecho, la Sagrada Escritura no dice que lo fueran. Lo esencial a la revelación es que los primeros cristianos entendieron muy bien que la salvación, que era Jesús, iba a ser salvación para todos los seres humanos y no sólo para los judíos. Ellos, los primeros cristianos, nos dejan el conocimiento claro de que la salvación de Dios, que es Cristo, no puede ser exclusiva de nadie, ni de ningún grupo, ni de Israel. Si Jesús es la luz, según indica el libro del profeta Isaías, lo es para todos los pueblos de la Tierra. Jesús va a iluminar, dice el profeta, a cuantos, en cualquier parte del mundo, andan en tinieblas. Lo que es la gloria de Dios nos es manifestado y hecho visible en el hombre Jesús de Nazaret. Herodes no reconoce a Cristo como Cristo. Los magos de Oriente, en contraste con él, reconocen en ese niño pobre a su Señor. Ellos, los magos, se desinstalan; ellos salen, como Abrahán, de su casa y de la tierra de sus antepasados para venir a buscar a Cristo.

Los magos, procedentes del paganismo, son considerados como las primicias de la Iglesia venida de la gentilidad. La de los magos, su actitud ante el niño de Belén, es interpretada como expresión anticipada de la fe de la Iglesia. Ellos mismos son figura de la Iglesia. De una Iglesia abierta y sin fronteras, no cerrada a los límites de la raza o de la sangre, sino universal; no esclava de la ley, sino libre. A la vuelta de cada año, los magos nos traen como una bocanada de aire fresco, un retoño de juventud y de universalidad para la Iglesia.

Es indudable que sólo desde la fe, y por una iluminación interior, han podido los magos reconocer y descubrir al Mesías en el insignificante niño de Belén. Porque sólo la fe permite ver más allá de las apariencias, ver en profundidad. El comportamiento de los magos, en este sentido, descifrando el significado de la estrella, correspondiendo puntualmente a su llamada, poniéndose en camino, trayendo consigo sus regalos y postrándose reverentes ante el niño de Belén, dista mucho del comportamiento de los judíos. La actitud de acogida y de reconocimiento de los magos —”hemos visto su estrella en oriente y venimos a adorarlo” —nada tiene que ver con la insensibilidad y ceguera de los judíos —”vino a los suyos, y los suyos no le recibieron” —.

Esta diferencia de actitud y de respuesta entre los magos —gentiles y extranjeros— y los judíos —pueblo elegido— es subrayada con énfasis por los Padres de la Iglesia. Así, san Efrén, en uno de sus himnos: “Los magos "que estaban lejos" se han alegrado, cuando los escribas "que estaban cerca" se han entristecido. El profeta (Balaán) ha revelado su texto; Herodes, su furor. Los escribas han presentado precisiones; los magos han aportado sus dones. ¡Cosa asombrosa! Las gentes de la casa (los judíos) han acudido al niño con espadas y los extraños han acudido a él con dones”

2.- SEAMOS TODOS EPIFANIA PARA NUESTROS HERMANOS .

Los Evangelistas vieron cumplida la profecía de Isaías, al nacer el Sol de Justicia. "Reyes que buscáis estrellas, No busquéis estrellas ya, porque donde el Sol está, no tienen luz las estrellas". Ha nacido el Sol que a todos nos atrae, mientras no queme demasiado. Pero el Sol ha nacido para iluminar a todo hombre de esta tierra y quemar los pecados. Buscar sólo el calor dulce sin experimentar su quemadura, arrastra hacia la tibieza y mediocridad y ahuyenta de la excelencia y de la santidad. Hoy hacen falta muchos santos y sobramos muchos tibios y mediocres. De ellos nunca se escribirá nada. Como de los cobardes.

Como los Magos, hemos de recorrer dolorosamente y pacientemente el camino de la fe. Un día comenzamos a buscar, a caminar... Después, la luz ha ido palideciendo, hasta llegar a desaparecer. Hemos de proceder como los Magos: Consultar a los especialistas de la Palabra porque sólo en ella encontramos sentido a nuestra vida. Y ánimo para vivir. Estos nos dicen que hay que ir a Belén. Como los magos hemos de prestar la obediencia de la fe. Cuando Abraham fue llamado a salir de su tierra, lo dejó todo (Gn 12,1). Había encontrado la perla preciosa. Hay que seguir la estrella con prontitud, venciendo el qué dirán, con generosidad, con alegría y amor, con perseverancia.

Herodes, que teme que le quiten el reino, se sobresaltó. Cuando en vez de servir desde el cargo que se tiene, y seguramente se ambicionó y se buscó, uno se sirve del cargo del que tomó posesión, y como posee el cargo, y no sabe ni quiere vivir sin él, se sobresalta ante cualquier atisbo de superación, suplantación. La vida se hace amarga y la amargura repercute en los demás, porque no se tiene paz. La noche y el mundo del mal nos rodean. Los peligros son más inminentes, las tentaciones se presentan más atractivas e insinuantes. Herodes nos quiere hacer esclavos suyos. Los Magos avisados en lo más profundo de su ser, desbaratan las trampas, aceptan la Palabra que les ofrecen, y vuelve a hacerse de día. En medio de la oscuridad de la Noche, sale de nuevo la estrella. Al fin, hemos llegado a Belén. Lo sabemos por la alegría interior que nos invade:"Se llenaron de gozo". Como quien ha encontrado la perla y el tesoro. En Belén adoramos y ofrecemos a Cristo nuestra vida, unidos a su Sacrificio. "Y se marcharon a su tierra por otro camino". No podemos vivir como antes. Hemos de tomar otro camino. El camino del amor y de la fidelidad, del sacrificio y de la abnegación, del trabajo de cada día bien hecho, de la paciencia en las contradicciones y de la afabilidad y justicia en el trato con nuestros hermanos. El camino de la compasión activa con todos los que sufren. Y nos hemos de convertir en Epifanía para nuestros hermanos por la predicación, los sacramentos, la vida. Los cristianos debemos privilegiar la primacía del espíritu y de las actividades espirituales, como la contemplación, el amor, la fidelidad, el ejemplo=testimonio, convirtiéndonos en estrellas de justicia y fidelidad para el mundo pagano en tinieblas.

A MODO DE CONCLUSIÓN. Todos, en este día de Epifanía, podemos y debemos de manifestar privada y públicamente que la Navidad sigue siendo un punto de referencia en nuestra vida cristiana. Que Dios ha hecho un “campamento” durante estos días para – a través de Jesús- ser uno más entre nosotros, convivir con nosotros y darnos a conocer su mensaje y lo que nos espera en el cielo.Hoy, Melchor, Gaspar y Baltasar, siguen observando lo más alto del cielo buscando una estrella en aquellos que no se contentan simplemente con lo que ocurre y acontece en la tierra y buscan del cielo respuestas.

Hoy, Melchor, Gaspar y Baltasar, siguen ofreciendo a Dios sus dones en la medida que otros tantos de nosotros (millones de creyentes en el mundo) ofrecemos a Dios lo poco o lo mucho que tenemos. Lo de menos es la cantidad.

¡Ánimo!