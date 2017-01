Brevi@rio... - 2017; entre gasolinazo, protestas, saqueos y violencia

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2017-01-09

Difícil primer semana del 2017 en medio del gasolinazo, protestas, disturbios, una avalancha de información y desinformación, pero también de más violencia. Si 2016 cerró con una escalada irremediable de hechos sangrientos, el inicio del nuevo año no ha sido diferente, sólo que la cortina de humo tendida con el asunto de criminal alza al precio de los combustibles y de la ola de protestas que generó, distrajo la atención hacia los problemas agudos que el Estado y el gobierno no han atinado resolver.



Y no es que al problema de la inseguridad que galopa rimbombante lo haya rebasado ahora el de la economía, o los claros signos de ingobernabilidad que acusa el país a consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno de la república, incluso de la falta de autoridad para evitar que las protestas se conviertan en actos vandálicos. No, más bien los problemas se acumulan, las malas políticas y decisiones del gobierno hacen crisis, y la falta de conducción se hace evidente en gobiernos y autoridades que no han sido capaces de ponerse a la altura de las circunstancias y de los problemas que los han rebasado.

En esta tesitura la violencia crece, la economía va a pique, la pobreza se acumula, pero también la sociedad se harta, se desespera y trata de organizarse, sin embargo parece que no hay organizaciones capaces de asumir un control, aparece la desinformación y apropósito se tienden cortinas de humo que generan confusión y caos. El país, pareciera, está al borde de un polvorín y por si fuera poco desde afuera, como en otros tiempos, otras amenazas se hacen patentes para arreciar lo que parece una irremediable crisis económica que dispara, junto con el alza a la gasolina, una terrible inflación, fuga de capitales y el dólar por las nubes. Paradójicamente, en este sistema la pobreza crece pero también algunos, aunque pocos, acumulan más riqueza.

Entonces es claro que algo no funciona bien y no es nuevo, pero en medio de esta nueva coyuntura también surgen oportunistas, aquellos que en estas crisis siempre ven oportunidades y pese a que son parte de lo mismo no son capaces tampoco de aceptar su propia responsabilidad, por el contrario tratan de evadir culpas y prefieren repartirlas. Desde nuestra óptica la nueva sacudida que enfrenta el país es parte de una larga cadena de consecuencias producto de malas decisiones que autoridades y sociedad han tomado. Las primeras por su incapacidad para gobernar y la sociedad por no saber elegir cuando tiene la oportunidad de hacerlo…

BREVES: Después de las festividades de fin de año y de una primera semana de mucha agitación de este 2017, hoy reanudamos este espacio habitual deseando para todos, pese a los malos pronósticos, que el año que recién comienza sea tiempo y espacio propicio para cumplir metas y propósitos. Pongámoslo así: si consideramos que las condiciones políticas, sociales y económicas serán más difíciles, esto significa un reto mayor que podremos enfrentar si cada quien, desde el ámbito de competencia y responsabilidad, hace lo que le corresponde. El 2017 será el preámbulo de un año 2018 en el que habrá de tomarse decisiones importantes para redefinir el rumbo del país y del gobierno que necesitamos, las urnas que estarán abiertas para que los ciudadanos elijamos desde el presidente de la república, el Congreso de la Unión, varias gubernaturas, Congresos locales y alcaldías, será una nueva oportunidad para decidir, no sin antes reconocer que muy probablemente nos hemos equivocado en repetidas ocasiones. 2017 será un año importante porque partidos y gobernantes tratarán de redimir sus errores y la mayoría, buscará ganar simpatías de cara al 2018, pero si conocemos casi a todos y evaluamos su comportamiento será menor probable que nos vuelvan a engañar… Por cierto que desde ayer comenzó a circular en redes sociales la convocatoria que agrupaciones adheridas a las centrales de Nuevo Grupo Sindical (NGS) y la Federación de Trabajadores de Morelos (FTM) realizaron para manifestarse hoy desde las 7:00 hrs. de la mañana, concentrándose en el libramiento, mejor conocido como “Paso de la Muerte”, frente a Plaza Galerías, así como a la altura de la comunidad de Chamilpa. En la reanudación del ciclo escolar marcado para este lunes la situación se anticipa complicada, pues también otras agrupaciones han convocado a más movilizaciones en la capital y otros puntos del estado…

provisor7@hotmail.com

Twitter: @provisor77

Face. Miguel Angel Provisor