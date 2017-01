Justicia

Redacción |

2017-01-03

En la Jiutepec fue encontrado en una alberca un hombre maniatado golpeado y con heridas en el rostro En Yautepec, sicarios rafaguearon a una pareja durante un sepelio y ayer en Temixco se registra un asalto y secuestro A 48 horas de haber iniciado este año nuevo, continúa desatada la ola de violencia pues en Jiutepec, ejecutaron a un jardinero, en Puente de Ixtla silenciaron a otro individuo y en el Hospital General de Cuernavaca murió otro tras ser atacado a balazos con lo que suman 10 las primeras víctimas del crimen organizado de este 2017. Además de que en Yautepec, sicarios rafaguearon a una pareja durante el sepelio del ex candidato a la presidencia municipal por el PSD en esa localidad y ayer en Temixco, tres sujetos asaltaron una tienda y se llevaron secuestrada a una mujer sin que hasta el momento se conozca su paradero con lo que sería el primer secuestro de este inició de año. De acuerdo con los informes oficiales el primer caso ocurrió a las 15:40 horas, cuando reportaron a los números de emergencias que un hombre se encontraba maniatado al interior de una alberca de un inmueble ubicado en la calle Pedro Rodríguez esquina con Acacia de la colonia Joya de Agua de Jiutepec. Se sabe que la víctima laboraba ahí como velador por lo que acudieron los servicios periciales de la Fiscalía del estado, para efectuar el levantamiento del cadáver de quien en vida respondía al nombre de Matías Andrés Jerónimo, mismo que contaba con 28 años de edad, era originario de Veracruz y quien estaba atado de pies y manos, además de que presentaba heridas penetrantes en pleno rostro. Fue identificado por su hermano y se presuma que todo fue resultado de un robo al inmueble los responsables lo eliminaron, por lo que ya hay una investigación. El segundo caso ocurrió la tarde de este lunes en la calle Sor Juana Inés de la Cruz de la colonia Zaragoza de Yautepec, ya que cuando iban en peregrinación para sepultar el cadáver del ex candidato por el PSD a la presidencia de Yautepec, Guadalupe Arellano, quien en días pasado fue baleado con un familiar por mañosos en la colonia Alta Vista de Cuernavaca, por lo que estuvo en una penosa agonía hasta que el viernes pasado dejó de existir y ayer cuando ya lo llevaban a sepultar llegaron sicarios y rafaguearon a una pareja que participaba en el cortejo fúnebre, por lo que ambos heridos fueron auxiliados por paramédicos de Yautepec, quienes los trasladaron a urgencias del Hospital General de Cuautla, donde hasta el momento se encuentran al borde de la muerte. El tercer caso se suscitó ayer a las 17:28 horas, cuando se reportó a los números de emergencia, que en la calle Río Papagayo de la colonia Río Escondido de Temixco, tres sujetos armados cometieron un asalto a la tienda de abarrotes con razón social “Tere”, y tras apoderarse de todo lo de valor, se llevaron privada de su libertad a la señora Isabel Vidal de 47 de 47 años de edad, vecina del poblado de Tezoyuca en el municipio de Emiliano Zapata, a la que golpearon misma que en esos momentos se encontraba como invitada pues la dueña le daría una comida, luego la subieron por la fuerza a un auto tipo Gol color gris, sin que hasta el momento se conozca su paradero y se teme por su vida. Cabe mencionar que ayer se reportó por vía C-5, que sujetos armados asaltaron a empleados y clientes del bar denominado “Puerto Nuevo” ubicado en Jiutepec, donde los bandidos desvalijaron a todos os ahí presentes para luego darse a la fuga, por lo que se desplazaron los elementos de la Policía Municipal pero tras implementar un operativo no lograron detener a los presuntos responsables y finalmente se conoció que el primer suicidio de este 2017 se registró en un domicilio particular de la calle Ruíz Cortínez de la colonia Acapantzingo, donde una persona le puso fin a su existencia por lo que al lugar acudieron los servicios periciales para efectuar las diligencias correspondientes al levantamiento del cadáver. También se dio a conocer que el primer crimen contra una mujer de este año nuevo, se registró en un inmueble de la calle Reforma del poblado de poblado de Santa Rosa Treinta en el municipio de Tlaltizapán, donde fue encontrada sin vida la anciana Minerva N. quien era de 70 años de edad, por lo que acudieron los servicios periciales a realizar el levantamiento del cadáver y ya hay una investigación. Por otra parte a las 23:30 horas se registró un fatal hecho de tránsito sobre la carretera Alpuyeca-Jojutla, a la altura de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad en Xoxocotla municipio de Puente de Ixtla, donde lamentablemente dejó de existir Guillermo N. quien contaba con 43 años de edad. Un mortal accidente automovilístico se registró ayer a las 17:20 horas, en el kilómetro 130 de la autopista México-Acapulco, cerca del entronque a Tequesquitengo y Tehuixtla, municipio de Jojutla, donde lamentablemente dejó de existir el joven Miguel Alejo “N”, de 21 años de edad, quien murió a consecuencia de haber sufrido lesiones propias de un hecho de tránsito terrestre en su modalidad de choque. Y a las 21:30 horas los servicios periciales se trasladaron al paraje denominado Los Hornos de Puente de Ixtla, donde un sujeto fue ejecutado, asimismo Epifanio N. de 47 años de edad, murió la noche de ayer tras haber sido baleado, por lo que los servicios periciales acudieron a la sala de urgencias del Hospital General José G. Parres de Cuernavaca, para realizar el levantamiento del cadáver con lo que ya son 10 las víctimas del crimen organizado.