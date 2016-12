Local

Gerardo Suarez |

2016-12-21

Al rendir su primer informe de labores, anunció que no caerá en la trampa de las provocaciones



“Voy a seguir denunciando la corrupción y a los corruptos", aseguró el alcalde capitalino





Tras asegurar que seguirá promoviendo un gobierno honesto que quiera usar el dinero para ayudar a la gente, no para hacerse rico, el presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, anunció que no caerá en la trampa de las provocaciones de quienes a costa de todo lo quieren destituir a través de la revocación de mandato, juicio político, destitución definitiva y otros argumentos más que los frenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Reunido en un repleto museo de la cuidad, el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco presentó su primer informe de gobierno, donde pese a todo el desgaste que ha vivido aseguró que no lo van a desgastar, porque cuenta con el respaldo de la gente.

"Síganle y van a ver que a la gente buena le va bien y a la gente mala, le va mal. Y a mí me va a ir bien. Les voy a volver ganar. Voy a seguir gobernando con sensatez y con decencia. Voy a seguir denunciando la corrupción y a los corruptos", aseguró el presidente municipal de Cuernavaca que precisó en este año se han atendido más de 100 denuncias de corrupción y sancionamos a más de 80 servidores públicos.





No se tolerará la corrupción

De igual forma, anunció que denunciaron a seis altos funcionarios de las dos últimas administraciones, porque no vamos a tolerar la corrupción y por ello van a insistir en un gobierno honrado. Voy a entregar un gobierno limpio, por lo que dejó en claro que no abandonará sus principios.

Agradeció a los presentes quienes se dieron cita a pesar de las circunstancias y los días complicados y de impotencia que vivieron, puesto que hasta en huelga de hambre se tuvo que poner para denunciar públicamente las transas que están haciendo y para que las autoridades federales les pusieran un hasta aquí.

Aclaró que lo siguen difamando y puesto que su candidatura fue legal porque la gente votó por él y por eso "tengo todo el derecho de ser presidente municipal… y no me lo van a quitar".

Hizo énfasis en que el Tribunal Electoral, que es la única autoridad que puede decir que sí cumplió con los requisitos o no, ya dijo que sí en su momento y por tanto aclaró que ya es cosa juzgada.

Y recordó: "Me quisieron revocar el mandato y luego me quisieron suspender de mi cargo, y ahora me quieren hacer un juicio político por algo que no es cierto. Lo que está pasando es muy obvio. Estos personajes tienen miedo. Están acostumbrados a hacer lo que ellos quieren… y a amenazar a la gente. Yo no les quise seguir el juego", señaló.

Además, precisó que cuando llegó al municipio, se dio cuenta de que se estaban robando el dinero de la gente y por eso los corrió, sin importarle que fueran del partido que lo postuló.