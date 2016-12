Local

Guadalupe Flores |

2016-12-21

Su salida no se realizó con el procedimiento correcto; al reunirse debió estar en la orden del día, dijo



Al menos 20 ediles están molestos por acusaciones por malos manejos y compromisos con el Ejecutivo





El presidente municipal de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, confirmó que al menos 20 de los 33 alcaldes solicitaron la destitución del director Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (IDEFOMM), Francisco Velázquez Adán.







En entrevista, dijo que los ediles “están molestos” por las acusaciones sobre malos manejos financieros y compromisos contraídos con el Poder Ejecutivo, sin embargo, aseguró que “su destitución no es el procedimiento correcto”.

Explicó que el pasado viernes se convocó a una reunión, donde algunos alcaldes cuestionaron el trabajo de Velázquez Adán y se votó por la salida de éste, sin embargo, “este punto no estaba en la orden del día”.

“Hay un reglamento en el IDEFOMM; hay una ley orgánica, no es lo correcto jurídicamente, los ediles violaron la ley; se debe convocar a Junta de Gobierno y votar la orden del día”, explicó.





Reunión de continuidad

Comentó que este día habrá una segunda reunión de continuidad sobre el tema de la salida de Velázquez Adán, pero explicó que “primero deberá lanzarse una convocatoria, de lo contrario, él podría ampararse ante las instancias jurídicas”

Además manifestó que el IDEFOMM no cumple su función, “porque no existe capacitación permanente para funcionarios, a pesar de ser un instituto de desarrollo municipal no tiene el alcance de evaluar a funcionarios y presidentes municipales”.