Serpientes y escaleras - El intenso 2016

Eolo Pacheco |

2016-12-21

Graco Ramírez ya no es el político más repudiado de Morelos; el título se lo arrebató su hijastro. Juntos van a una cruzada que incluye el saqueo del estado, la destitución del alcalde de Cuernavaca, el control de los poderes locales, la dirigencia nacional del PRD, la candidatura presidencial y el gobierno de Morelos por seis años más. ¿Y su nieve de qué sabor?



En cuestiones políticas el 2016 concluye de la peor manera. Nunca había visto un cierre de año como el actual, donde la lucha por el poder se ha manifestado de la peor manera y los poderes quedaron exhibidos como moneda de cambio e instrumento de los partidos. Las instituciones se devaluaron y la clase política se ha desprestigiado. ¿Qué debemos esperar del 2017?



El 2016 fue intenso de principio a fin en casi todos los rubros. A lo largo de los doce meses del año vimos historias trágicas derivadas de la imparable violencia que azota nuestra entidad, dimos cuenta de incidentes delictivos de alto impacto, observamos como la economía estatal se fue estancando y también como el ejercicio de poder se pervirtió hasta alcanzar niveles inimaginables.

Desde aquella mañana del 2 de enero cuando un comando ejecutó a la alcaldesa de Temixco hasta la reciente ola de mutilaciones y decapitaciones, el 2016 ha sido un año marcado por la violencia, pero sobre todo por la impunidad. Los delincuentes operan a plena luz del día, atacan, huyen y rara vez son capturados. Y cuando por alguna circunstancia son detenidos por la policía, los jueces (dice Capella) los liberan.

Económicamente las cosas no son mejores: basta darse una vuelta por la ciudad para notar la cantidad de viviendas que se han puesto a la venta y la caída del mercado inmobiliario. Muchos negocios han cerrado sus puertas y otros apenas alcanzan a sobrevivir en un panorama donde las autoridades presumen bonanza, pero los comerciantes y empresarios sienten crisis.

Estos dos elementos, la inseguridad y el atorón económico derivan de diferentes circunstancias, entre ellas la debacle de la clase gobernante. En Morelos no hay instituciones fuertes, todas han sido sobajadas por los hombres (y mujeres) de poder y en cada caso hay ejemplos de cómo los intereses particulares se han colocado por encima de las necesidades y demandas de nuestra sociedad. Es imposible que nuestro estado salga adelante con un gobierno ineficiente e instituciones deterioradas.

El gobierno es ahora el principal factor de retraso de nuestra entidad. Las instituciones han dejado de ser coadyuvantes del desarrollo, garantes de justicia y representantes del sentir popular; contrario a ello vemos cómo las ambiciones de algunos han hecho del ejercicio gubernamental una burda manifestación de caprichos y revanchas. Nunca antes los poderes del estado se sometieron así al dinero y a los antojos de un sujeto enfermo de poder.

Los abusos institucionales se han repetido cíclicamente a lo largo de todo el año. En esta dinámica de ataque y persecución está la universidad, la iglesia católica, el ayuntamiento de Cuernavaca, los transportistas, los médicos, los maestros, los campesinos, los abogados y los medios de comunicación. Morelos dejó de ser un estado de derecho y de instituciones para convertirse en una entidad de ocurrencias y desquites.

El caso de Cuauhtémoc Blanco es hoy el más claro ejemplo de la degradación de la política en Morelos. La persecución contra el alcalde no es, como lo presumen Graco y Gayosso, un debate por la legalidad, sino una revancha personal. Efectivamente el ex futbolista cometió infracciones en su registro, pero los procesos para destituirlo violentaron la ley. Los promotores del destierro de Blanco actuaron en la ilegalidad para castigar una ilegalidad. Es, dicen los expertos, la Apología del Delito.

Son muchos los conflictos que hemos visto y vivido a lo largo de este 2016. Muchos de los problemas están relacionados con el ejercicio de poder, con la toma (o ausencia) de decisiones y el deterioro sustantivo de las instituciones. No hay manera de ocultar lo evidente: la clase política está desgastada, desprestigiada y mal vista por los ciudadanos.

Quizá estos últimos días del año, en esta época de paz y reflexión, los actores de poder hagan un ejercicio personal de análisis en donde valoren lo hecho y dejado de hacer. Morelos no aguanta otro año como el actual, las instituciones no resistirán el uso que se les da y los ciudadanos podrían reaccionar de manera violenta ante tantas arbitrariedades que comete la clase gobernante.

Ojalá esta pausa sirva para que políticos y ciudadanos encontremos puntos de coincidencia, salgamos de la confrontación permanente y busquemos la conciliación que tanto necesita nuestra entidad.

El costo de tantos conflictos es muy alto para el estado y para sus habitantes.

posdata

Los enanos crecieron en el circo de la nueva visión. Las malas decisiones, la pésima estrategia y el pleito permanente han puesto al gobierno en una situación de crisis, en la antesala del caos.

El repudio y mala imagen de Graco lo acompañará por el resto de sus días; lo único que ha cambiado en el escenario político es que el tabasqueño ya no es el personaje más odiado; ese título ahora lo tiene Rodrigo Gayosso.

nota

El lunes por la tarde José Cárdenas recibió en el estudio de Radio Fórmula a Rodrigo Gayosso, hijastro del gobernador. Ahí, el también dirigente estatal del PRD en Morelos habló durante casi 30 minutos de sus aspiraciones personales (dice que quiere ser dirigente nacional del PRD) y criticó severamente al alcalde de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco, a quien ahora vincula con el narcotráfico por tener a su lado al abogado Guillermo Arroyo.

La entrevista fue cómoda: el periodista nunca cuestionó al perredista y por el contrario, mostró su perfil más rosa en el micrófono. A Pepe Cárdenas sólo le faltó pedir un aplauso para Gayosso y despedirlo con fanfarrias y flores de colores. Por el tiempo concedido y la forma como se condujo el comunicador, evidentemente se trató de una entrevista pagada.

Al día siguiente ese mismo Pepe Cárdenas volvió a hablar de Gayosso, pero ya no frente al micrófono de Fórmula, sino en su columna Ventana de El Universal. Ahí vimos una opinión distinta a la del día anterior, una posición diametralmente opuesta a la que se escuchó en el programa que pregona tener Todas las Noticias y Todas las Voces.

Esto es lo que escribió Cárdenas en el Gran Diario de México:

Cuernavaca, ciudad de la eterna fregadera

En los últimos meses la cálida capital de Morelos arde como un infierno; enclave de penuria… y gachos baches. Nada que ver con la eterna primavera. El desastre cuernavaquense espanta el sueño de la placidez, del sopor que acaricia entre platanares, mangos y buganvilias, placer alguna vez gozado por Hernán Cortés, el emperador Maximiliano, ricos políticos de moda y poder, o artistas de altos y medios vuelos… donde ya ni en sueños resuenan los cascos de la caballería zapatista.

Hoy, Cuernavaca es escenario nacional de pantomima democrática; historia de fracasos y trapacerías. A estas horas, la política ruin pretende derrocar a patadas al alcalde Cuauhtémoc Blanco.

A la perversidad de los hermanos Julio y Roberto Yáñez Moreno, dueños absolutos del Partido Social Demócrata (PSD), patrocinadores de la sospechosa candidatura dizque “independiente” del ex astro futbolero se suman las fuerzas del Congreso local que manosean el mandato del alcalde mediante juicio político; el PRD local, encabezado por Rodrigo Gayosso Cepeda; el gobernador Graco Ramírez, para quien la “popularidad” de Blanco juega de estorbo.

Graco, el “quijote” morelense de la izquierda, opera aspiraciones a una candidatura presidencial y el derecho de heredar el poder estatal a Gayosso, su hijastro, entenado y escudero favorito, comisionista “aduanero” de trámites y “moches”.

Se trata de un escándalo político obsceno, demostración de abuso por el poder, ruindad con ingredientes grotescos, tristes y deprimentes, tanto como las fosas llenas de cadáveres destazados, muertos sin nombre, despojos de la lucha criminal por las narcorrutas del sur hacia al norte.

Pero Cuauhtémoc Blanco parece tener más vidas que un gato. Aunque muchos quisieran, no es títere ni está cojo. Respaldado por su representante, el tiburón José Manuel Sanz, se ha defendido también a patadas; toda la vida ha sido lo suyo. La Suprema Corte mantiene en suspenso las acciones en su contra con el trámite de dos amparos provisionales. No sería raro que al final el máximo tribunal acabe por darle la razón. La andanada no parará ahí…

Rodrigo Gayosso Cepeda no se limitará a advertir que el “Cuau” es un peligro para Morelos; no parará en su afán de demostrar que el alcalde cuernavaquense tiene nexos con el crimen organizado.

La capital de Morelos, principal enclave político, económico y social, es demasiado importante como para dejarla en manos de un advenedizo peligroso, quien resiste a ser tratado como marioneta, más ahora que las fuerzas vivas de la grilla estatal, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, de Javier Sicilia; el señor Obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, el rector de la Universidad de Morelos, Jesús Alejandro Vera Jiménez, y hasta los transportistas, confabulan para hacer un infierno la vida de Graco.

La guerra contra Cuauhtémoc Blanco apenas comienza, y aunque parezca increíble, el ídolo de la plebe futbolera es factor fundamental en el futuro inmediato de la política morelense… ¿De veras, Cuauhtémoc Blanco juega de estorbo?

post it

Los procesos que desde el congreso se han emprendido en contra del alcalde de Cuernavaca han generado un severísimo desgaste al poder legislativo y a sus integrantes. El saldo de los tres intentos de remover a Cuauhtémoc Blanco es terrible para los diputados, los exhibe frente a los ciudadanos y los confronta con sus dirigencias.

El PAN ya se desmarcó de sus diputados, recriminó su postura frente al juicio político, removió al coordinador parlamentario y anunció que los cuatro legisladores serían sometidos a un proceso interno.

Ayer el PRI hizo lo mismo. Esto es parte de lo que dijo Rodolfo Becerril Straffon:

“La única forma de salir de este atolladero es que la ciudadanía se vaya formando una consciencia más amplia; se necesita una reflexión profunda en cuya tarea tenemos responsabilidad todos los actores políticos que tenemos voz.

Yo llamaría a las partes a que piensen más allá de su interés personal, que se aproveche esta circunstancia decembrina para establecer alguna tregua … ¿Yo no entiendo cómo si el juicio de Carrillo Olea duró ocho meses y el de Sergio Estrada duró cinco meses, éste (el de Cuauhtémoc Blanco) haya durado cinco días?

¡Ni Churchill en Inglaterra hubiera podido procesar un juicio político de esta naturaleza! Y luego las ventajas que se le otorgan al Poder Judicial en el momento más inoportuno, porque generan sospechosísimo de que se está cocinando una sanción que está acordada de antemano.

En el curso de estos días habrán presiones de actores muy diversos que pueden modificar el entorno. Suponiendo que la sanción del Tribunal fuera a favor del dictamen que emitió la Cámara de diputados, el otro actor tiene derecho a las apelaciones constitucionales que pueden llevar mucho tiempo.

La Suprema Corte tiene que valorar qué pasa en temas delicados como éste, qué pasaría con todos aquellos actos en donde firmó el presidente municipal de Cuernavaca durante un año de gestión ¿Quedan válidos, son inválidos los contratos que haya hecho? Ese factor lo debe tomar en cuenta la Suprema Corte.

Este tema tiene que verse desde la ética pública y de manera jurídica. En el Estado de Derecho al que aspiramos todos este asunto se debe dirimir de la mejor manera y cada quien debe asumir su responsabilidad.

Como partido no estamos en ese conflicto, más que con esta opinión como un punto de vista desde la serenidad y la paciencia, porque ese es el reclamo que nos está exigiendo la gente, más allá de una posición ruda. Serenidad para que las cosas no se desboquen”.

redes sociales

Lo comentan en los círculos de poder del estado: viene el tercer cambio de coordinador de comunicación en el gobierno de Graco. Gisela Rubach Lueters, la nueva consultora de cabecera de Graco, determinó la salida de Miguel Sandoval porque su estilo y estrategia no han servido para mejorar las cosas en el gobierno de nueva visión.

Gisela es la estratega política más reconocida del país; la revista CAMBIO la mencionó como una de las 300 personalidades más influyentes en México y ha asesorado a gobernadores, senadores, diputados federales y locales, así como alcaldes en todo México.

Rubach es Directora General de Consultores y Marketing Político SC, licenciada y maestra en Administración por el ITAM y catedrática a nivel licenciatura y postgrado.

Gisela Rubach es la nueva consultora de la familia tabasqueña y sus métodos, a veces son poco ortodoxos, apuestan a la recomposición de la imagen y rumbo de la actual administración.

Menuda tarea tiene enfrente la estratega.

Lo dicho: cero y van tres.

