Asalto al Cuartel de la Moncada - Lo que me sucedió con Cuauhtémoc Blanco Bravo

Redacción | Manuel Martínez Garrigós

2016-12-21

“Ve Sanz en Alcaldía su `peor negocio´”. Reforma, Cuernavaca, México, (20 diciembre 2016). (Sic).



“Leyes de Reforma: Separación entre la Iglesia y el Estado. Eliminación de órdenes religiosas, así como cofradías, congregaciones y hermandades. Matrimonio y registros civiles. Secularización de cementerios. Libertad de cultos.” Presidente Pablo Benito Juárez García (Sic).

Cuando nuestro célebre presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, el C. Cuauhtémoc Blanco Bravo, le agradeció la presencia en los honores a la bandera a: “el señor Benito Juárez”, pensamos que había sido un histórico desliz, producto de su nula preparación académica, y de su escasa lectura sobre la historia del Estado mexicano. Hoy contundentemente puedo aseverar que no; el originario de Tepito en la CDMX, obvio como es, sin tenerlo en cuenta y producto de lo que me dijo un líder y amigo de la Capital de Morelos: “Manuel es un analfabeta circulante”, sin ni siquiera notarlo pisoteó una vez más el Estado, laico y de derecho que históricamente rige en nuestro país.

Pero amable lector, de eso hablaremos en otro espacio, porque en esta ocasión quisiera hacer una remembranza de historias que hemos vivido con el otrora capitán de la selección mexicana, y con quien siempre te da a entender es “su manejador, su cerebro, su todo, más que un padre” nos referimos a: José Manuel Sanz, talentoso dice él, pero también otros lo ubican como un “gran” hombre de negocios y del futbol. Sanz Rivera, quien nos lo platicó viva voz vive cómodamente en una lujosa casa en Houston, Texas, es el mandamás, información que por cierto nos corroboraron los hermanos Julio y Roberto Yáñez,

Todo el preámbulo apuntado en razón de réplica totalmente desproporcionada de sus atropelladas entrevistas con Carmen Aristegui, en CNN México, y con Ana Paula Ordorica, en Foro Tv, cuando una vez más el imberbe político nos volvió a difamar y comentó al aire nacional cosas fuera de la realidad, y que no tienen sustento jurídico y que son producto de la irracionalidad de oficio con la que casi siempre se conduce esta persona de coeficiente intelectual bajo. Aclaramos, todo esto que escribimos siempre te lo da entender el magnánimo José Manuel Sanz, e inmediatamente que tratas al gran Cuauhtémoc Blanco Bravo, le das toda la razón al exitoso empresario de origen español.

Pero bueno, la verdad es que el enfrentamiento estéril, viril e irracional que sostienen, según ellos, con el gobernador de Morelos, Graco Ramírez y con su hijo Rodrigo Gayosso, lo menos que se puede intuir es que es producto de su novatez, ignorancia, arrogancia y soberbia con la que se conducen, porque la última ocasión que tuvimos oportunidad de reunirnos con José Manuel Sanz, a instancias de su operador político estrella Juan José Arrese, ambos aseveraron que tenían un gran relación con “el señor Gobernador”, y cosas más o menos así, como que el titular del Ejecutivo Estatal, “les había reconocido su potencial político”, entonces surge la pregunta obligada de respuesta obvia ¿por qué el distanciamiento?

Pero regresemos a las entrevistas en cadena nacional, de las cuales acusamos de recibo y vía Twitter, respondimos puntualmente de lo que siempre suelen ser arteras difamaciones y lo hicimos de la siguiente forma:

“@CuauhtemocBco @AristeguiOnline ¿por qué no te comentó que yo coordiné su cuarto de guerra en campaña?¿Y que es el Alcalde menos votado? @CuauhtemocBco @AristeguiOnline ¿Te comentó que yo en entrevista en el @El­_Universal­_Mx hablé del supuesto contrato y lo reté al polígrafo? ¿Comentó que en el expediente 100/2006 no tuvo el valor civil de defenderse y se fue en rebeldía y confeso?@CuauhtemocBco @AristeguiOnline@El­_Universal­_Mx derecho de réplica por favor, saludos y un fuerte abrazo”. Pero también nos faltó:

Yo no niego a mis amigos, el Doctor Raúl Carrancá y Rivas, prestigiadísimo abogado litigante es mi conocido, pero ¿ya te dijo José Manuel Sanz, que Cipriano Sotelo Salgado, tu notable defensor es entrañable amigo del Maestro Emérito de la UNAM, incluso fue su abogado? ¿Y que participamos los tres en el Primer Congreso Nacional de Derecho, hace muy pocos días?

La respuesta sería obvia, pero mejor que se ponga a trabajar, porque de lo que sí estamos más que ciertos y que también es de dominio popular, es que en su primer año de Gobierno, ya no logró ni la cuarta parte de los que nosotros logramos, y si no lo quiere creer tal y como lo hicimos con Jorge Morales Barud, con respeto, pero con firmeza, lo retamos a debatir con números, datos, obras y acciones sociales ¿Quién hizo más? Ojalá aceptara, pero lo vemos más que imposible, pero lo que si ya aceptó “el ídolo de multitudes” hace unas semanas es que una de mis más de 500 obras públicas y sociales, es muy grande, más o menos así lo comentó en su limitada oratoria cuando se refirió al: Parque Tlaltenango.