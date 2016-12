Local

Yesenia Daniel |

2016-12-20

Jojutla, Mor.- La Feria de Año Nuevo que se realiza en honor al Señor de Tula, un cristo negro que reposa en la Iglesia de San Miguel Arcángel, se instalará a partir de este jueves 22 hasta el 8 de enero próximo en las principales calles del municipio.



Autoridades municipales dieron a conocer los detalles en donde uno de los aspectos de mayor relevancia será la seguridad pública, por lo que se reforzará la fuerza policiaca existente con elementos eventuales, además de 16 que se enviarán por parte del Mando Único; también participará la Policía Vial al igual que el área de Protección Civil, Bomberos y Prevención del Delito.





Cartelera

En la cartelera artística, el municipio resaltó la presentación de artistas locales y foráneos, que se presentarán en el Teatro del Pueblo de manera gratuita, mismo que estará ubicado en la explanada municipal del 2 al 8 de enero

Destacan entre los diferentes espectáculos la Sonora Santanera, Kate y el Mariachi Alborada, la Sonora Dinamita, Marconi, La Tropa Loca, Mingo, Ragazzi y Pinky, entre otros, todo en un horario de 17 horas en adelante.

Cabe mencionar que únicamente el día 1 de enero el evento artístico se llevará a cabo en el terreno ubicado a un costado de la estación de Bomberos en Los Pilares, donde se presentará José Manuel Figueroa y su espectáculo ecuestre, detallando que para obtener el boleto de acceso se debe llevar un juguete nuevo, que no utilice pilas, no bélico y que no sea pelota a las instalaciones del DIF, donde les darán su boleto.





Inauguración formal

En cuanto a la inauguración formal de la feria, se llevará a cabo el día 1 de enero a las 12:00 hrs en el acceso del arco que tradicionalmente se ubica a un costado de las oficinas de la CFE, después se cortará el listón del arco de la Iglesia, a las 13:00 hrs se inaugurará la expo agrícola ganadera, industrial y comercial en el estacionamiento de la Comercial Mexicana; a las 16:00 hrs. una cabalgata que saldrá del auditorio de Panchimalco hacia Los Pilares, para dar paso al jaripeo.

La instalación de los comerciantes será el día 22 de diciembre, en el entendido de que el 21 por la noche harán sus trabajos de colocación de estructuras, y su retiro será el día 8 de enero por la noche, para el que día 9 estén liberadas las calles.

También se instalarán suficientes baños secos en lugares estratégicos distribuidos a los largo y ancho de los puestos que conforman la feria, así como se les indicará a los vendedores los lugares y horarios de depósito de basura para que sea recogida de manera ordenada y puntual por una camioneta que hará el recorrido diaria y constantemente durante el día, con todo ello, apuntó el alcalde Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, se ataca una de las grandes quejas de la feria: la falta de higiene y limpieza.