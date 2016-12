Observador político - Destituyen alcaldes a director del Idefomm

Opinión

2016-12-20

Haberse prostituido al mejor postor y dejar a la deriva las necesidades de los alcaldes, logrando perder su confianza por estar del lado de los diputados en el Congreso del Estado, provocó la caída de Francisco Velázquez Adán de la dirección del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, quien llegó al Idefomm de manera irregular al incumplir con requisitos legales ya que fue regidor de Tepecuacuilco, Guerrero por el periodo 2012-2015 que le impide cumplir con los tres años de residencia, caso similar a lo que está viviendo actualmente el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco.



LOS MOTIVOS DE LA DESTITUCIÓN DE VELÁZQUEZ ADÁN.- El pasado miércoles a las doce del día, los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, convocaron a una sesión a la que asistieron 28 de 33 presidentes municipales y por unanimidad pidieron la renuncia de Francisco Velázquez Adán, por habérsele perdido la confianza, malos manejos financieros, por traición, denuncias de aviadores, viajes constantes y compromisos contraídos sin cumplirlos, entre otros.

En un principio, los presidentes municipales presentes no tenían contemplado la destitución del funcionario en cuestión, sin embargo, después de la queja de algunos como Francisco León, Jorge Toledo, entre otros por la grave situación económica en la que se encuentran los municipios y las promesas falsas del rescate financiero, analizaron la situación y constataron que dentro de la casa del Idefomm tenían aun traidor, de inmediato tomaron la decisión de modificar la orden del día para incluir el tema de la renuncia del director Francisco Velázquez Adán. Al final, fue por decisión unánime su salida cuando uno a uno puso al descubierto las irregularidades cometidas por el personaje en cuestión.

Entre los puntos analizados destacó el que jamás hubo rescate financiero para los municipios, ya que los diputados aprobaron el quitarles el 2 por ciento de sus participaciones federales para la creación de un fondo estatal que administraría directamente el Congreso del Estado, recursos que al año serían poco más de 170 millones de pesos que ellos mismos estarían manejando pero que jamás sería, un rescate financiero municipal como se manejó a principio de este año por los legisladores.

Por tanto, en enero podría iniciar un grave problema más a los que se viven ya en Morelos y este pudiera ser respecto a la ingobernabilidad, por la inconformidad de los alcaldes quienes incluso, pese a las amenazas de que fueron objeto, ofrecieron su respaldo al menos 25 a su homólogo de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Otro de los puntos de inconformidad de los ediles es el boquete financiero que se ha detectado en la institución, que se agrava por los casos de personas que cobran sin trabajar y que comúnmente se les conoce como “aviadores” pero hay mucho más, y esto tiene que ver con los viajes excesivos que realizó Francisco Velázquez por diversos estados del país e incluso del mundo. Por lo tanto, las cuentas no cuadran y por ello, existe un pésimo manejo económico. Algunos familiares de representantes populares del Congreso cobran y bien en el Idefomm sin realizar actividad alguna.

Otro punto que provocó su salida fue que Francisco Velázquez les vendió la idea tanto a Rodrigo Gayosso Cepeda, presidente del PRD e hijo del gobernador Graco Ramírez; así como a Julio Espín Navarrete, diputado local, que controlaba a los 33 alcaldes y cuando estos se dieron cuenta de ello la molestia fue enorme y no les quedó más que darle una patada en el trasero.

LO QUE MAL EMPIEZA, MAL ACABA.- Hace medio año publicamos lo siguiente en este mismo espacio, relacionado al director del Idefomm:

En la mayoría de los cargos del gobierno no llegan los más preparados, los más honestos, los de mejor currículum y mucho menos quién tiene grado académico, no, más bien son designados los amigos de los funcionarios en turno y eso ha sido de forma cíclica. Por ello, sin importar que no cumple con los requisitos que marca la ley, el guerrerense Francisco Velázquez Adán, fue designado director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos. Incluso, sin importarles que exista un amparo federal que le impide ocupar el cargo y pese a todo ahí está.

Los presidentes municipales lo saben. Algunos han dejado pasar el caso pero saben que es delicado el tema. El número del amparo federal es el 736/2016 y se encuentra radicado en el Juzgado Primero de Distrito Federal e involucra a los 33 presidentes municipales y a la Junta de Gobierno del Idefomm por haberlo elegido sin cumplir requisito de residencia. Un ejemplo de ello, es simple: fue regidor de Tepecuacuilco, Guerrero en el periodo 2009-2012, luego entonces no cumple con los 10 años de residencia que obliga la Ley. Además de la injerencia de los 21 alcaldes que lo aprobaron, también algunos diputados como Julio Espín, de Puente de Ixtla, fue de los que lo promovieron y respaldaron, además de otro

Insisto, el argumento fue la promesa del rescate financiero y sin importar que su nombramiento fue y sigue siendo ilegal lo siguen sosteniendo en el cargo.

Y al final, derivado de los sucesos recientes relacionados con las marchas, movilizaciones, toma simbólica de los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como del plantón en las calles aledañas al zócalo en Cuernavaca por los integrantes del Frente Amplio Morelense, la visita que había confirmado el secretario de Gobernación Federal, Miguel Ángel Osorio Chóng a Morelos está cancelada. Y es que el miedo no anda en burro. Además de que la reunión nacional de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal se mantiene firme para hoy aunque con un impresionante dispositivo de seguridad en el Jardín Huayacán en Lomas de Jiutepec.

PESE A REBELIÓN DE DIPUTADOS AZULES, ALANIZ, DEJARÁ LA COORDINACIÓN.- En enero de este año, Carlos Alaniz Romero fue designado coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del estado, en sustitución de Norma Alicia Popoca Sotelo. Un argumento: Norma Alicia era parte del grupo de la Sagrada Familia y de la pasada administración que encabezó Óscar Velasco.

Un año después, precisamente en enero será cuando deje el cargo Carlos Alaniz, por la decisión que tomó en el caso Cuauhtémoc Blanco, derivado de que dicha acción se había consensuado entre la dirigencia estatal, los legisladores y regidores panistas. Al final, los representantes populares en el Congreso, votaron contrario al acuerdo que era esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se habló de dinero, de sobornos, etc. Nada sin comprobar pero fue suficiente para que Juan Carlos Martínez Terrazas, haya tomado la determinación de destituirlo del cargo y en las próximas dos semanas decidirá con base en los estatutos del PAN, quien será el próximo coordinador de Acción Nacional en el Congreso local.

Dicha acción fue respondida en automático con una rebelión de los diputados: Norma Alicia Popoca Sotelo, Víctor Caballero Solano, Alberto Mojica Linares y Carlos Alaniz Romero, quienes dieron sus argumentos válidos pero al final de nada servirá: Alaniz Romero dejará la coordinación. El punto ahora, es quien será su sucesor.

Lo cierto, es que la dirigencia del CDE del PAN busca un coordinador que los acompañe en no permitir más arbitrariedades de parte del Congreso del Estado; del gobernador Graco Ramírez y del mismísimo Rodrígo Gayosso Cepeda, presidente del PRD, quien se ha inmiscuido en la vida política de varios partidos, del legislativo, ejecutivo y de los municipios.

El argumento en el PAN es que la gente ya no aguanta al gobierno de Graco Luis como para todavía ser comparsas. La etapa de la reflexión inició. Viene el periodo de Navidad y Año Nuevo, por lo que será en enero cuando se defina al nuevo coordinador tal como lo marca el artículo 76, inciso r) del Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales, que entre otras cosas, señala:

r): Designar a un coordinador de presidentes municipales, a un coordinador diputados locales, y aun coordinador de diputados federales en su entidad.

