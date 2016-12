Casos y Cosas de Morelos - Otro gol contra Palacio de Gobierno

Opinión

Redacción | Sergio Dorado

2016-12-20

Otra vez, el otrora futbolista internacional Cuauhtémoc Blanco le ha metido un gol de antología a “Palacio de Gobierno”, al que de nada sirvió ser un trabuco mañoso bastante bien armado. Un cañonazo al ángulo contra el que el portero Julio Espín, quien por más que se tiende en el aire, nada puede hacer por arañar el nido de las arañas y alcanzar el esférico. ¡Goool! El “Coruco” está a reventar y la rechifla al arquero, quien después de la horadación se ha quedado sentado unos segundosen el pasto, avergonzado, con los guantes cubriéndose la cara.



Curioso, por lo demás, porque ya muchos apostaban que los mejores días del “Cuauh” habían pasado. Que ya estaba viejo el hombre. Que ya no tenía el mismo tenso arco y venenosas flechas voladoras como endenantes. Hoy, sin embargo, con menos piernas, desde luego, aunque con más experiencia para monitorear la cancha con el radar que le caracterizaba en sus años mozos, ha dado muestra de que todavía el chirrión se tensa al frente, aunque sea por azar.

El caso es que el “Cuauh” iba encarrerado por la banda derecha, zigzagueando rivales y con un lindo control de balón, casi brasileiro el hombre oel dios Hermes, quiencomo usted sabe llevaba alitas atadas a las sandalias romanas, para convertirse en bólido de pronto. (¡Verdad de Dios!) En el pique, la joroba se tambaleaba de un lado a otro como si trajera los voladores de Papantla en la espalda, pero ésta, la joroba, en vez de estorbar colaboró con el millar de fintas que infringió a los adversariosen camino a la meta contraria. ¡Un molinillo para chocolate, hagan de cuenta!

Había rebasado ya al último marcador y profanado el área de Palacio de Gobierno cuando el cochino defensor, por la espalda y sin recato, le mete puerquísima zancadilla que lo hizo trastabillar, decir “¡ay, mamita!” en el aire; y en el último momento, irse de hocico contrael atrio de la catedral de Monseñor Castro y Castro, donde aulló como lobezno político un rato. Debe haber durado ahí un día, tragando pura agua natural y soñando en un Jack Daniels del bar que le compraron los hermanos Yáñez la Navidad pasada (junto con una pantalla de plasma de 80 pulgadas y un camionetón de cinco metros y mediocuando está parado… ¡Ah, y una bata de seda!).

Finalmente, sobándose la espinilla y rascando otro sitio que nada tuvo que ver en el percance, el “Cuauh” hace muecas de ogro tepiteño, se pone de pie y escucha “¡Gobernador!”, “¡Gobernador!” –clama la afición en las tribunas cañeras, mientras él, envalentonado por el clamor de vox populi, se acerca al oído de Espín para llamarlo “cochino marrano”, y corre al medio del campo seguido por la sombra y las malas intenciones del barbudo defensor, quien no da cuartel en el campo. (No lo escuchó el árbitro, si no lo expulsa).

Uuuuh, por órdenes de la federación se suspende el partido hasta nuevo aviso, para decidir si el zapato de Espín golpeó la espinilla de Cuauhtémoc o fue al revés, que la osada espinilla de Cuauhtémoc haya golpeado con saña el zapato del 34 de Julio Espín.

Seguramente el partido no se reanudará sino hasta el mes de enero, pues las posadas están aquí y luego los abrazos de año nuevo y todo el calor de diciembre en las venas del espíritu. Dicen, por lo demás, que el güero entrenador del trabuco de Palacio anda encabritado y muy ardido por el gol de ventaja, pero jura que la próxima vez le quiebra lasdos patas para que ya no juegue ni ping-pong en su vida. Y el “Cuauh”, desde su esquina, broncudo y muchachote como es, usted ya lo conoce, le recuerda al entrenador que entre Melón y Melames mataron…, pero no hubo tiempo de acabar el pensamiento porque 27 diputados lo corretearon a pedradas hasta su casa, desde donde él, sin embargo, casi a punto de perder el aliento, tuvo la osadía de sacarles la lengua y arrojar unos “mocacines” tepiteños bien dirigidos hacia sus personas.





El árbitro tuvo que llamar a la federación para saber qué hacer en caso tan insólito, pues cuando a punto estaba de expulsar a Roberto Yáñez por la zancadilla artera cometida al “Cuauh” dentro del área, aquél, ni tardo ni perezoso, mostró al réferi documental del cachirul que es Cuauhtémoc. “Es un tramposo de mierda!”, espetó Roberto contra él. El ídolo, desde luego, para pasar inadvertido, se hacía menso en el suelo y se retorcía como lombriz en pleno rayo del sol. “¿Qué no lo vas a expulsar, chingao?”, exigía Cuauhtémoc al árbitro desde el suelo y luego se volvía a revolcar en el pasto como alma en pena profunda, chillando atroz y berreando como si Graco le hubiera pisado intencionalmente un callo con sus tacotes.