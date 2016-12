Cultura

Alejandro Cruz Solano |

2016-12-20

No los conozco a todos, pero a muchos de ustedes los he visto en las portadas de los diarios o de la televisión, sólo cuando se anunciaba su muerte por defender su tierra, sus bosques, sus reservas, su identidad y su memoria. A otros los miré encarcelados injustamente y muchos más en las calles luchando por un mundo mejor. No quiero irme de este año sin escribirles aunque sea, una palabra. Ustedes arrancaron las raíces de su lugar de origen para pisar otros sueños, la última mirada hacia atrás quizá fue cuando dejaron la familia, aquella, la que vivió con la esperanza de un retorno. Nuestro continente desde el sur al norte tiene una voz que, es también el sueño de muchos, los sueños que se hicieron palabra en aquellos lugares inhóspitos de los caminos, de la noche, de la montaña o de la mar. Ustedes nacieron de la tierra fértil, bañada por los ríos y los fulgores del sol; se levantaron a cultivar la tierra y después a cuidarla. El día que levantaron la voz soñaban una casa, soñaban una tierra, y de la casa que ya no tenían, ni de la tierra que ya no era suya cantaban con nostalgia y dolor, de allí es de donde escuché su música y su poesía. El poder encarnado en hombres y mujeres es una verdad condicionada por la ignorancia de quien lo ejerce, pero se revela en la opresión de quienes sufren esta fuerza. Yo he mirado su lucha, la escucho, la leo, la comento, la traduzco, la comparto, la inserto en mi tarea como educador; conozco sus caminos, los he visto llorar, padecer la injustica de la prisión, de las amenazas de muerte, de la muerte misma desde Argentina hasta Honduras, de Guatemala a México, en todo el continente la sangre derramada ha tenido una herencia, la de continuar con lo mismo que soñaron, una América para los jóvenes, libre de la opresión mortífera que le saquea sus recursos y como diría el poeta José Leonardo González: “Aprendí a querer a un pueblo, que puede contar conmigo, a los andes primorosos, y al humilde campesino, el que ha sido marginado, y tildado de mezquino, el mismo que siente y siente, el látigo del castigo”. Yo les escribo, porque creo que la utopía se cultivó en la infancia, en la escuela pública, en los cuentos de nuestras madres o abuelas; yo caminé por algunas de sus historias y las lloré como ustedes aún lloran la muerte de sus profetas, de sus viejos, hijos o madres, no les puedo decir que lo siento, porque ustedes siguen caminando por encontrar algún día un mundo diferente, su muerte, es una llaga difícil de cerrar, al mirarlos, siento una doble vergüenza y lloro, porque no soy el muerto y porque llevo en mi los años que podían haber vivido. Ustedes me han arrancado la voz y fui corriendo a curar mis heridas con mis gritos, para decirles que desde este rincón donde he sacado las cartas escritas que me regalaron en alguna ocasión, abro la voz y la memoria para contar lo que hicieron. Hoy a finales del año de 2016, donde la libertad me alcanzó recorro con mi pensamiento los lugares que me marcaron, Guatemala, la historia que viví al terminar la guerra, la de los miles y mujeres asesinados por el ejército y la que escuché para encontrar sus cuerpos y darle entierro dignamente; la de Ignacio Ellacuría y Martín Baró, asesinados por un escuadrón de la muerte en El Salvador junto con otros cuatro compañeros; la de los campesinos de Tierra Blanca Gro., Asesinados por el gobierno de Figueroa, la de Bertha Cáceres la luchadora hondureña asesinada hace apenas unos meses por defender su tierra; otras historias que viví personalmente en la montaña de Guerrero y Oaxaca. Espero que el próximo año la vida nos alcance para seguir construyendo la utopía y no dejar que nuestros sueños mueran por el mercado que los consume y que ahora los compra, y como decía Galeano que nuestras venas sigan abiertas para poder contar lo que ustedes hicieron, la lucha por un mundo mejor, abrazos a todos que se mantiene de pie y feliz año 2017.