Local

Yesenia Daniel |

2016-12-19

Saúl Atanasio Roque Morales manifestó su respaldo al alcalde de Cuernavaca



Zona sur.- Saúl Atanasio Roque Morales, representante de la Asamblea Permanente de los Pueblos Indígenas, manifestó su respaldo al presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ante la intención del Congreso del estado de destituirlo y someterlo a juicio político.







El oriundo de la comunidad indígena de Xoxocotla, acompañó ayer por la mañana al alcalde capitalino a las afueras de la Catedral de Cuernavaca que al recibir el respaldo del rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, y representantes de la comunidad universitaria, así como diferentes líderes de asociaciones civiles en el estado, terminó la huelga de hambre que inició la noche del pasado viernes 16 como una forma de protesta ante el procedimiento al que se le está sometiendo.

“Nuestra postura como organización es respaldar las diferentes luchas que se hacen a favor de las democracias y seguir desenmascarando la farsa que viene haciendo nuestro gobierno, ¿no?, es que ¿cómo es posible que incidan nuestras autoridades en desconocer la representatividad de alguien que fue electo legalmente, popularmente por el pueblo?, y en el último de los casos debe ser el pueblo el que tiene que destituir a alguien a través del juicio político o a través de las diferentes situaciones de inconformidad, mas no por un grupo del poder que están acostumbrados a imponer una forma de antidemocracia; en ese sentido nos sumamos a esa lucha por que haya democracia en nuestros pueblos, cualquier pueblo que sea”, expresó el líder de este grupo.

Y por mencionar algunos ejemplos, el líder de los pueblos originarios en el estado, recordó que desde que inició el gobierno de Graco Ramírez, los pueblos iniciaron una lucha por la defensa de su territorio y de sus recursos naturales ante la intención del Ejecutivo que busca, “de cualquier manera” imponer proyectos sin la aprobación de sus habitantes, tal es el caso de la termoeléctrica de Huexca y de explotación minera, incluidos en lo que se conoce como Programa Integral Morelos (PIM).

“Todo esto causa daño y despojo a nuestras comunidades originarias y no estamos de acuerdo con esa política de despojo porque causa daño a todos, no tan solo a las comunidades en donde se van a llevar a cabo sino en todo el estado porque la contaminación no selecciona determinados lugares, sino que se extiende y es irreversible para nuestras comunidades y toda la población”, agregó.

Previo a este acompañamiento y respaldo que tuvo ayer el alcalde capitalino, 25 de 33 presidentes municipales del estado apoyaron la legalidad del Blanco Bravo en el cargo.

A Cuauhtémoc Blanco se le inició un procedimiento de destitución porque –después de un año- el Congreso del estado consideró que el edil acreditó de manera ilegal su residencia en Morelos, que cabe destacar que aunque el también ex futbolista es nativo del barrio de Tepito, logró su registro como candidato a la alcaldía de Cuernavaca con una credencial de elector que dio constancia que tenía su residencia en esta ciudad capital.