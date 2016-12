Local

Yesenia Daniel |

2016-12-19

El edil de Tlaquiltenango destacó la disminución de 50% en pasivos adeudados



Tlaquiltenango, Mor.- En un acto donde prevaleció el acercamiento con la gente, el presidente municipal, Enrique Alonso Plascencia, informó a la ciudadanía los logros alcanzados, principalmente en materia de obra pública, durante este primer año de administración municipal.





Aprovechando la época decembrina, el edil compartió los alimentos con representantes de colonias, estudiantes beneficiados con algún apoyo, amas de casa y población en general, previo a la proyección de un vídeo en donde se informó acerca de las más de 50 obras realizadas en estos primeros 12 meses de mandato.





Pero una de las más importantes, destacó el edil, fue la rehabilitación de la unidad deportiva Roberto “Monito” Rodríguez, en la cual se están invirtiendo alrededor de 15 millones de pesos gestionados desde la cámara alta.

“Digo la obra más importante antes construida porque no se construye este Monito Rodríguez con dinero prestado, se rehabilita con dinero que no le va a costar un solo centavo al municipio Grande de Morelos, por ello estoy muy contento y agradezco a la ciudadanía que se dio cita por eso también me permito decirles que trabajar por Tlaquiltenango ha sido difícil porque le han frenado el progreso que mucho se merece esta gente porque hoy no estamos con colores políticos, estamos pensando el desarrollo real y merecido para la gente de Tlaquiltenango”, dijo el edil.

Otras de las obras importantes será el mejoramiento y cambio de imagen urbana del primer cuadro del municipio, en donde además está incluida la techumbre para la explanada municipal.

El edil también destacó la disminución de hasta un 50 por ciento de los 141 millones de pesos en pasivos que se debían cuando recibieron la administración en enero de 2016 y que actualmente esa deuda es de 77 millones de pesos.

“No más decirles no a la ciudadanía de los servicios públicos que necesita porque el ayuntamiento es un ente de prestación de servicios a los ciudadanos y así se va a seguir cumpliendo”, acotó Alonso Plascencia.

También enlistó apoyos a los diferentes sectores productivos como el campo, la ganadería, las escuelas, adultos mayores, personas con discapacidad, colonias y poblados en sus diferentes festividades.