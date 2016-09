Local

Guadalupe Flores |

2016-09-22

Estudiantes de “Ejército Libertador del Sur” exigen a Graco el RVOE para la preparatoria



Los elementos antimotines argumentaron que tenían la orden de no dejarlos pasar





Un bloque de granaderos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) cerró el paso al zócalo a los estudiantes de la preparatoria “Ejército Libertador Sur” para manifestarse contra el Gobernador Graco Ramírez.



Los estudiantes marcharon por el primer cuadro de Cuernavaca para exigir el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para la Preparatoria, sin embargo, la presencia de los policías antimotines provocó la molestia de los manifestantes.

Por unos minutos los manifestantes bloquearon la calle Galeana, pero cuando intentaron ingresar a la plancha del zócalo los granaderos les impidieron el acceso, pero éstos reclamaron su derecho a manifestarse y al libre tránsito, sin embargo, los uniformados respondieron “tenemos la orden de no dejarlos pasar”.

Por varias horas, los policías y los estudiantes quedaron frente a frente, mientras se escuchaban algunos gritos “Graco das asco, regrésate a Tabasco” entre otras consigas, pero nada logró que los policías del Mandó Único permitieran el acceso de éstos a la recién remodelada Plaza de Armas “Emiliano Zapata Salazar”.

Elena Márquez, vocera de los estudiantes, dijo “queremos una solución, llevamos cinco años y el gobierno no ha entregado el registro oficial de la escuela; lo que hacen ellos (Gobierno) es poner una valla de policías como si fuéramos delincuentes, nos dicen que no podemos atravesar la Plaza de Armas a manifestarnos, que tienen órdenes del gobierno de no permitir que la manifestación siga hasta Palacio de Gobierno, vemos una actitud represora y de no querer solucionar las demandas”.

Explicó que actualmente más de mil 600 jóvenes egresaron de la Preparatoria, pero se encuentran a la espera de sus certificado para poder continuar sus estudios a nivel superior.

Ante la falta de respuesta del Gobierno de Graco Ramírez, anunció que se trasladarán a la Ciudad de México para protestar en la Federación “porque estamos cansados de “las largas del Gobierno y de negarnos el derecho a la educación.”

Por último, Elena Márquez comentó que las autoridades de la Secretaría de Educación les han dicho que su escuela no es factible, esto, a pesar de que la matrícula va aumento.