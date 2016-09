Local

Denuncian complicidad de CDHEM y Ejecutivo para no castigar a policías

Estrella Pedroza |

2016-09-22

Respecto a los actos de tortura a los que fue sometido hace dos años el activista Jaime Domínguez



El activista Jaime Domínguez Pérez denunció posible complicidad entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y el gobierno estatal para “no sancionar a los elementos del Mando Único que lo torturaron”, luego de que el organismo defensor solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que regresara el expediente a Morelos para reabrir el caso.



Como se recordará, el 19 de septiembre del 2013 Domínguez Pérez fue detenido por policías del Mando Único durante una protesta en contra del Proyecto Integral Gasoducto Morelos y fue torturado e incomunicado por varias horas.

Por lo que inició una queja ante la CDHEM, quedando asentada en el expediente 63/2012/VRO, y el 14 de marzo del 2016, unos días antes de la salida de Lucero Benítez Villaseñor, ex ombudsman, se emitió la resolución.

Al considerar inadecuada e incompleta la resolución, “porque nunca investigó bien mi caso y resolvió de manera exprés”, Domínguez Pérez solicitó que la CNDH atrajera su caso.

Pero desde el 15 de julio dicho expediente fue regresado a la CDHEM a solicitud de Jorge Olivares Brito, recién nombrado presidente de dicho organismo y ordenó la reapertura del caso.

“De eso me informaron hace una semana y no me han dado un solo avance”, informó en conferencia de prensa, el también Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo”.

Además expresó su inconformidad ante tal maniobra “porque es claro que existe una complicidad entre la CDHEM y el gobierno de Graco para no castigar al Mando Único y que las agresiones que sufrí queden impunes. ¡Es un truco dilatorio del gobierno de Graco!”, sostuvo.

Subrayó que tras cumplirse tres años de la tortura policiaca de la que fue objeto, “este caso demuestra que no existe independencia en las instituciones (como la CDHEM), por lo que es necesario la desaparición de poderes en Morelos”.