Yesenia Daniel |

2016-09-22

Demandan que el grupo Beta San Miguel les pague las liquidaciones de la zafra 2015-2016



Tampoco ha pagado el concepto de seguridad social y el seguro de vida colectivo, acusan





Zacatepec, Mor.- Desde las 6:30 de la mañana un grupo de cañeros adheridos a la Confederación Nacional Campesina (CNC) de la zona de abasto del ingenio azucarero “Emiliano Zapata”, tomaron las instalaciones de la factoría en demanda de que el grupo Beta San Miguel les pague lo correspondiente a las liquidaciones de la zafra 2015-2016.



El ahora nuevo líder de la CNC tras la salida de Aristeo Rodríguez Barrera, que dejó el cargo para enfocar su atención en la diputación que ostenta, Arturo Ocampo Pineda, explicó que el pago de liquidaciones debió efectuarse un mes después del fin de la zafra que ocurrió en mayo pasado, y al no tener respuesta de parte del consorcio azucarero, decidieron impedir la entrada y salida de los obreros a la fábrica, aunque cabe destacar que en esta temporada se registra una baja actividad dentro del ingenio, pues están en temporada de mantenimiento para preparar el arranque de la próxima zafra que deberá iniciar entre los meses de octubre y noviembre.

Los productores indicaron que Beta San Miguel tampoco ha pagado el concepto de seguridad social y el seguro de vida colectivo.

“El pago de liquidaciones se están tardando mucho, ya estamos a fines de septiembre casi y no estamos ni cerca de terminar de liquidar, del seguro social no hay respuesta para que se pueda pagar, lamentablemente recae la culpa en nosotros, al ratito los productores vienen con nosotros a reclamarnos que no hay pago de seguro social por culpa de que no paga el ingenio Beta San Miguel”, declaró el líder Arturo Ocampo.

Este ciclo azucarero es el primero al frente del Grupo Beta San Miguel, ya que el año pasado compraron este ingenio, así como el de La Abeja de Casasano en Cuautla, por ser de los principales productores de azúcar en el país en cuanto a calidad y rendimiento en campo.

El líder cenecista destacó que este movimiento fue exclusivo de los agremiados a la CNC pues de parte de la agrupación homóloga, la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), no solicitaron el apoyo.

Ocampo Pineda señaló que lo que buscan es que se entable un diálogo directo entre el líder nacional de la CNC, Daniel Pérez Valdés, con el director del grupo Beta San Miguel, José Pinto Mazal, para destrabar el conflicto.

Hasta el cierre de esta edición los cañeros permanecieron en la entrada de la fábrica en busca de una respuesta de los directivos.