Local

Yesenia Daniel |

2016-09-22

Comerciantes señalan a Puente de Ixtla como foco rojo por su colindancia con Guerrero



Jojutla, Mor. Los agremiados a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Jojutla, expresaron su temor a que a la zona sur regrese esa ola de violencia que se recrudeció a partir del año 2009 luego la muerte del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, de hecho señalaron al municipio de Puente de Ixtla como uno de los focos rojos en donde el gremio comercial está siendo amenazado por el crimen organizado.



En anteriores entrevistas, la cámara de Comercio ha manifestado la dificultad que ha tenido para agremiar a nuevos socios, puesto que los comerciantes, dueños de locales o micro empresarios se han visto afectados por la crisis económica impulsada por las reformas estructurales y la inseguridad, en un círculo que no se ha podido romper y que los he llevado a bajar las cortinas o a migrar hacia el sector informal.

Ayer en rueda de prensa dieron a conocer que en los últimos 3 meses al menos 12 agremiados o colegas del gremio han comentado haber recibido llamadas de extorsión, situación que los tiene preocupados ya que reconocen este síntoma como el inicio de una etapa difícil.

“El asunto que nos preocupa es que en Puente de Ixtla están volviendo las llamadas telefónicas, tenemos el caso de extorsión, tenemos el caso de más o menos doce personas que nos han comentado que los han llamado, está empezando el proceso de hace dos años: empiezan por las llamadas telefónicas, luego la siguiente llamada es para dar datos personal y empieza la extorsión, es preocupante porque eso es extendible (sic) a las demás partes y ya se había logrado erradicar el problema pero estamos volviendo con lo mismo y la percepción de la región sur del estado es esa que están volviendo las bandas delictivas al estado y es preocupante porque con la situación económica que estamos pasando y que las personas no quieren salir, no quiere invertir, que los dueños de negocios tenemos que salir por la inseguridad”, declaró el consejero de la cámara, Emmanuel Parra Fuentes.





Testimonio

Emmanuel Parra Fuentes dio su propio testimonio sin ahondar en detalles, comentó que por un año tuvo que dejar su negocio y prácticamente “vivir escondido”, luego de haber sufrido en carne propia la inseguridad que existe en el estado. Indicó que lo de él no fue un caso de extorsión, sino “algo peor”, pero que luego de un proceso difícil se logró someter a un proceso judicial a las personas que le hicieron daño. Como sobreviviente de esta situación, señala que las autoridades de gobierno aseguran que los índices delictivos van a la baja, pero la realidad es otra, porque el gobernador Graco Ramírez, aseguró, no vive en Morelos.

“No me gustaría que volviéramos a esa ola de violencia porque fueron años muy malos, en mi experiencia personal yo estuve escondido un año, a mí me amenazaron, me hablaban a las 3, 4 de la mañana, tuve que dejar mi negocio por un año (…) afortunadamente lograron encarcelar a la banda que estaba haciendo eso”.

Citó el ejemplo actual de dos tablajeros del municipio de Puente de Ixtla que tenían un negocio próspero, pero que recientemente tuvieron que emigrar a Estados Unidos por las amenazas que recibieron de hacerles daño en caso de no pagar al crimen organizado.

El consejero de la CANACO resaltó que esta situación la conocen las autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y confían en que se estén ocupando en ella, ya que saben que la colindancia con el estado de Guerrero los sitúa en un punto vulnerable.