Observador político - Se agudiza la crisis en el gobierno de Graco

Opinión

Gerardo Suarez |

2016-09-22

Inaudito e increíble resulta el hecho de que los elementos policíacos del Mando Único, tan deteriorados en su imagen, sean utilizados ya de forma institucionalizada para proteger la plaza de armas recién remodelada por más de 100 millones de pesos, e impedir la libre manifestación de la sociedad. Pero además, los elementos de seguridad que deberían de servir para prevenir la gravísima situación de inseguridad, son enviados por el comisionado Jesús Alberto Capella Ibarra, para reprimir los movimientos ciudadanos. Por lo tanto, ante las multitudinarias marchas que vienen tendrá que disponer de todos sus efectivos y más, porque el pueblo ha decidido hacer suyo el zócalo.







LA CRISIS HACE AGUA EN EL GOBIERNO DE GRACO.- El gobernador Graco Ramírez, quien sigue ausente de Morelos –como prácticamente los cuatro años- está preocupado, las cosas no le han salido bien, su discurso y campaña plagadas de mentiras y verdades a medias no le está dando resultado. A sólo días de su informe, las cosas por más gastos onerosos que haga en medios y redes sociales, amenazas y presiones contra diversos sectores de la población ya no surten efecto. Primero, lanzó el rumor de que había una orden de aprehensión contra el rector Alejandro Vera Jiménez y que en cualquier momento sería detenido por la PGR. Segundo: Intentó con esquiroles impulsar a un “rector interino” con gente incondicional a su proyecto. Y posteriormente, se vino a campaña orquestada desde el Congreso del Estado y los diputados del PRD y afines al proyecto graquista. Ninguna de estas acciones rindió frutos. El intento del “golpe de estado” en la

UAEM fracasó y con ello el intento por apoderarse de la máxima casa de estudios.

Por el contrario, estas acciones ilegales y traicioneras acordes al desempeño y perversidad de Graco Ramírez lo único que provocaron, fue un blindaje en todas y cada una de las áreas de la UAEM. La intervención inminente de la federación en el tema de la universidad será un paso más a favor de los venados y un golpe mortal, al cada vez más deteriorado y feneciente gobierno del PRD. Nunca en la historia de Morelos, un gobernador, como Graco, había puesto en su contra a todo un pueblo, quienes le dieron su voto y confianza así como a quienes lo rechazaron desde un principio. Hoy, logró lo prácticamente imposible, unificar criterios y coincidencias pero prácticamente sin excepción, en su contra.

Hoy en día, la imagen de Enrique Peña Nieto está por los suelos y quizá con quien compite por ser el gobernante más indeseado y rechazado podrían ser Graco Ramírez y Javier Duarte, mandatarios de Morelos y Veracruz, respectivamente. Es decir, estos tres personajes son los más indeseables porque traicionaron su apoyo y su confianza.





EL REGRESO A LAS CALLES DE LOS UNIVERSITARIOS.- Lo que se vive en Morelos es complicado. Por su lado, no se deja hablar ningún día de personas que son ejecutadas, de delitos de alto impacto, secuestros, levantones y desapariciones de personas. Por el otro lado, el del gobierno, argumentan que las cosas van bien e incluso, Graco tiene el descaro de decir que la gente lo quiere… Sí, lo quiere, pero ver en tras las rejas de Atlacholoaya.

Quizá por ese odio enfermizo y su afán de enfrentarse a la sociedad de Morelos del Ejecutivo que miente siempre y pretende hacer creer lo que no es, es uno de los argumentos por los cuales marcharán miles de universitarios quienes han decidido regresar a las calles para demostrar que la UAEM está firme, está unida y hoy más que nunca demostrará su orgullo y lucha ante un gobierno autoritario, prepotente y que mediante difamaciones trata de resolver los conflictos que se han ido agudizando durante los últimos cuatro años.





MÁS MENTIRAS DE GRACO.- Lo que le ha dejado la gubernatura a Graco además de dinero ha sido una situación de relajamiento para que su familia no se preocupe en los años venideros por la situación financiera, sin embargo, lo que se ha ganado a pulso ha sido el rechazo social por los excesos y abusos en cómo se ha manejado en los últimos cuatro años.

Sólo recordar la visita que hizo a la UAEM el año pasado en el marco del tercer informe de labores del rector Alejandro Vera Jiménez, donde precisó: “Contra la Universidad todo; nada contra la Universidad Autónoma del Estado de Morelos”, arrancando una carretada de aplausos en el Auditorio Emiliano Zapata. Desafortunadamente un par de meses después, volvió a traicionar a la Universidad al no cumplir sus compromisos públicos sobre todo, en lo referente a los proyectos y demandas que legítimamente ha ganado la UAEM en proyectos concursables para obtener recursos y continuar el crecimiento de la infraestructura educativa y de investigación.

Más de dos años de retraso en la entrega de la obra de la Torre de Laboratorios, a pesar de contar con el dinero, y luego se sabe de actos de corrupción por parte de la empresa Administradora de Edificaciones, S.A. de C.V. que al parecer, les vio la cara a las autoridades del gobierno de la nueva visión al cobrar por adelantado el proyecto y después desaparecerse sin dejar rastros. Se habla al menos de 12 millones de pesos que otorgó el gobierno graquista a esta empresa que timó a otras instituciones educativas lo que provocó que se haya difundido en el número 5311 del Periódico Oficial Tierra y Libertad del 27 de julio de este año 2015 con número del Gobierno del Estado, el edicto donde emplaza a la empresa Administradora de Edificaciones, S.A. de C.V. para poner orden a lo previamente solicitado en las obras.

Email: gerardonoticias01@gmail.com

Twitter: gerardosuarez73