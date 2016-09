Opinión - Recorte drástico a la educación, contrasentido inaudito

Opinión

Isaías Cano Morales |

2016-09-22

De acuerdo al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 que el secretario de Hacienda José Antonio Meade entregó el jueves 15 a la Cámara de Diputados se contemplan reducciones drásticas al sector educativo, materia cuya reforma dice el presidente Peña Nieto es su prioridad, exaltándola como la de mayor éxito de su gobierno. La realidad es otra. Nota periodística, (La Jornada, 11 de septiembre) dice: “el año pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) programó un techo presupuestal para la Secretaría de Educación Pública de 299 mil 359 millones de pesos. Incluso esa cifra fue menor a los 305 mil 741 millones de pesos que se asignaron en 2015. Ahora el gasto total cae a 265 mil 704 millones de pesos,” Ello incluye recursos para rubros principales, dice la información, como recreación, cultura, educación básica, complemento de los servicios educativos, educación media superior y educación para adultos, entre otros.



El ramo Educativo, como el de la Salud, Desarrollo Social, de indiscutible prioridad y objeto de atención para el desarrollo, progreso y bienestar de la población, son objeto para la presente administración de un trato presupuestal, no solo irresponsable sino criminal haciendo crecer los nubarrones, ya de por si negros, que presagian mayores calamidades sociales para el grueso de la población. En relación al recorte desproporcionado al gasto de la asignatura educativa, propuesto por Hacienda, información periodística da cuenta de que el recorte a la “reforma más importante de Peña” asciende a 5.4 mil millones, afectando significativamente mejoras y equipamiento de escuelas, así como el programa de capacitación docente entre otros renglones, que serían fundamentales para remediar la crisis que supuestamente se intenta. Ante un escenario de contradicciones, conflictos prolongados aún sin resolverse con el magisterio disidente, indefiniciones y equívocos de la SEP y el INEE en cuanto a directrices educativas que se intentan imponer, sin considerar opiniones de docentes y expertos, ni menos realidades de pobreza en vastos núcleos de población, de inmediato, puede intuirse que la intención de reducir en términos alarmante el presupuesto a la educación, conllevaría el propósito, no de elevar la calidad educativa, sobado discurso de Nuño y Peña, sino de minarla aún más, abandonando costos de equipamiento y mantenimiento de centros educativos, trasladando tales responsabilidades a los padres de familia, sin programas de capacitación docente, limitando y echando atrás el proyecto de escuelas de tiempo completo, con todo ello y más, se estarían apuntalando las políticas de apoyo y fortalecimiento a la educación privada, tal cual es el propósito y objetivo de empresarios que se agrupan en Mexicanos Primero. Ahí puede estar una explicación del por qué la intención de reducir el gasto a la educación en momentos en que este rubro requiere se le dedique un presupuesto acorde al tamaño de sus necesidades.

Es claro, que el bajo nivel de calidad de nuestra educación responde a políticas equivocadas, improvisadas, sexenales, sin objetivos definidos, a cargo, no de conocedores ni de distinguidos educadores interesados en la materia, sino de políticos ambiciosos, improvisados cuya mira no ha sido entregarse a fondo al estudio, análisis e investigación de la materia. En mucho ese es el fondo de la mediocridad educativa del país, súmesele el hecho de los bajos presupuestos canalizados al sector, lo que ha sido una constante de gobiernos, siendo el colmo la actitud del que encabeza Peña, que raya en increíble insensibilidad y nula conciencia del daño tremendo que se hace al país y a sus habitantes al pretender restringir recursos a una área tan sensible como es la educación, que como la salud, es un derecho, garantía constitucional considerada como la herramienta social sin la cual no hay progreso, ni desarrollo ni mejores niveles de vida para los seres humanos. La defensa de la educación pública concierne a todos, ello es hoy un deber. El arma es la organización social.

Chay_cano@hotmail.com