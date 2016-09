Casos y Cosas de Morelos - ¿A quién afecta más la guerra entre la UAEM y el gobierno del estado?

Opinión

Redacción | Sergio Dorado

2016-09-22

Vaya usted a saber en qué terminará el altercado entre la UAEM y el gobierno del estado. Y digo “altercado” como intento de atenuar en poco la realidad de una guerra encarnizada que promete crecer incluso más allá de lo mediático. Hecho que mantiene preocupada a la sociedad por las consecuencias que el hecho puede tener en el futuro próximo. Por sobre ello, sin embargo, ambas partes están decididas a llegar a las últimas instancias legales con tal de exterminar con saña al enemigo, pues la disposición al diálogo no está en los planes de ninguno de ellos.



Por un lado, Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, asegura que el gobierno estatal, como intermediariofinanciero entre el gobierno federal y la UAEM, se ha quedado con recursos que debió haber transferido a la máxima casa de estudios desde hace tiempo, lo cual, por incumplimiento, tiene a la educación superior pública en un riesgo de quebranto económico inminente que afectará a miles de personas, entre ellas estudiantes, maestros y personal administrativo. Se dice, por lo demás, que a partir del mes de octubre, la UAEM incluso carecerá de recursos para los gastos más básicos, como lo es el dinero necesario para el pago de salarios y los gastos de operación institucional.

La falta de pago de salarios, desde luego, propiciará la huelga tanto del sindicato académico como administrativo, porque ambos verían en este hecho una afrenta imperdonable al derecho laboral más elemental, que se refiere al sustento básico. De ahí que se puede predecir que miles de personas, encabezadas por el rector de la UAEM, tomarían las calles de la ciudad de Cuernavaca, bloqueando el libre tránsito y estacionando plantones en el centro de la ciudad.

El gobernador, por su parte, afirma haber entregado hasta el último centavo correspondiente a la Universidad, argumentando que el quebranto financiero no se debe a omisión de su parte, sino al desvío y mal manejo de los recursos públicos que Vera Jiménez ha ejercido de manera irresponsable en la máxima casa de estudios. Y el asunto, mientras son peras o son manzanas, se mantiene entrampado por la antagónica y obcecada posición de ambas partes, pues ceder ante el enemigo político es muestra de debilidadque el polo opuesto sin duda aprovecharía para rematar al contrario sin misericordia.

Si lo que Vera Jiménez asegura es cierto; es decir, si el quebranto financiero de la UAEM se debe a la omisión gubernamental y, además, el rector no ha hecho desvío o mal uso del recurso público, en el plan del Ejecutivo, como muchos piensan, acecha la venganza como respuesta al activismo político que su adversario ha asumido en Morelos. Graco Ramírez no ve con buenos ojos que el rector lo haya evidenciado con el horror de las fosas clandestinas de Tetelcingo y encima no quite el dedo del renglón deotras dos que están por destaparse en Jojutla y Chamilpa, donde podrían descubrirse más sorpresas de horror. El ADN de al menos dos cuerpos exhumados de las fosas de Tetelcingo concuerda fielmente con el ADN de dos desapariciones forzadas. Y esto no son buenas noticias para el gobernador.

A Graco Ramírez, la sociedad lo acusa de corrupto y otras cosas, además de omiso; Vera Jiménez, sin embargo, ha sido enfático sobre el asunto de las fosas. En ocasiones el rector menciona otras fechorías del gobierno del estado, pero confía en que las fosas esel tema que hundirá a Graco en una desgracias legal seria.

¿A quién afectará más la guerra entre la UAEM y el gobierno del estado? Por supuesto, a todos los morelenses, pero políticamente más al gobernador Graco Ramírez. La relación de Graco Ramírez con el gobierno federal, su protector de otros tiempos, se ha ido enfriando a medida que la política estatal se endurece; incluso el hecho de que Gobernación haya accedido a atender a los morelenses inconformes sin la presencia del gobernador morelense lanza señales que pueden interpretarse como un distanciamiento obligado ante el aliado incómodo de hoy. Y tal afrenta, desde luego, enfurece al gobernador.

Graco Ramírez, sin embargo, nunca se raja. No conoce otra forma de divergencia política que la que todo mundo ya conoce. Para él, quien se dobla se quiebra, y él no es un perdedor. Es más, nunca pierde. Así funciona el esquema psíquico del tabasqueño. No hace mucho criticó ante las cámaras a su mejor aliado, Enrique Peña Nieto. El gobernador se paró ante los micrófonos como diciendo “aquí estoy y nadie me dobla”. Si bien no lo hizo con la severidad merecida, Graco Ramírez criticó al presidente por la invitación a Donald Trump quien en casa del anfitrión chamaqueó al presidente y no se cansa de estereotipar e insultar a todos los mexicanos. Crítica que además se adivina irá en aumento a medida que la traición que el gobernador siente en el almatambién aumente. Así de predecible es el esquema mencionado.

Lo interesante del asunto es que el problema mayor que tiene el gobernador morelense no es Alejandro Vera Jiménez, quien de alguna manera se ha colgado de su posible víctima política. Vera Jiménez nadie sería sin Graco Ramírez. O mejor dicho, solamente sería el rector de la UAEM. Es el gobernador quien ha engrandecido la figura del rector. Y éste, si le salen bien las cosas, tendrá el futuro político que aquél posiblemente padezca. Si es eso lo que Vera Jiménez traía en mente, va por buen camino. Aunque, desde luego, también corre sus riesgos.

El adversario no imaginario del gobierno es la insatisfacción social. Prácticamente todos los sectores que la conforman están en su contra: los maestros, la iglesia, los transportistas, la universidad, los abogados, los campesinos y toda una larga fila de inconformes son quienes repudian su gobierno y se manifiestan ya sin temor a las consecuencias. Y mientras el gobernador más se empecina en contra de Vera Jiménez como cabeza del conflicto, el aborrecimiento social más se propaga por su descuido, se derrama como gasolina en espera de un fósforo encendido.