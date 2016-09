Local

Gerardo Suarez |

2016-09-21

Actos de venganza del gobernador le apuestan a una quiebra financiera para generar inestabilidad: rector





Violaciones a los derechos humanos serán irreparables si no interviene Gobernación, sostiene Alejandro Vera





El responsable de la inminente crisis financiera de la máxima casa de estudios es el gobernador Graco Ramírez Garrido, porque tiene secuestrados los recursos de la UAEM como venganza, afirmó el rector Alejandro Vera Jiménez, quien dijo que él no se ha robado el dinero y por el contrario, se ha ejercido con honestidad y transparencia el presupuesto.



Además, señaló en conferencia de prensa en el auditorio “César Carrizales”, que Graco Ramírez no ha respetado el decreto de aprobación por el Congreso del Estado para el pago del sistema de pensiones y jubilaciones, y cuya información puede consultarse en el órgano de difusión del Ejecutivo de cada uno de los casos, aunado al pago de los 90 días de aguinaldo.

Por ello, calificó como "actos de venganza por parte del gobernador en contra de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, actos a todas luces arbitrarios porque le apuestan a que la institución superior entre en una quiebra financiera para generar un ambiente de inestabilidad, por ello dijo que pedirá al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que atienda la problemática de la UAEM porque en caso de entrar en una huelga, las violaciones a los derechos humanos serían imposible de reparar.

Explicó que el déficit por el sistema de pensiones y jubilaciones se acerca a los 300 millones de pesos al año, en prestaciones no reconocidas por la Federación -particularmente el aguinaldo- son 150 millones de pesos, pues la UAEM paga a sus trabajadores 90 días como sucede con todos los trabajadores del estado y la Federación reconoce únicamente 40 días, y del estímulo al desempeño académico, dijo que representa una erogación de casi 100 millones de pesos y que sólo recibe de la Federación cerca de 16 millones, cifra que es similar a la que otorga a todas las universidades del país. Esto suma poco más de 500 millones de pesos.

“Esta situación de la Universidad tiene que ver con un problema estructural añejo, que no es propio de la UAEM, sino que se ha generalizado en muchas universidades públicas del país, tenemos un déficit estructural derivado del sistema de pensiones y jubilaciones, de prestaciones no reconocidas por la Federación y del estímulo al desempeño académico”, dijo Alejandro Vera.





No fue autoimpuesto sistema

de jubilaciones y pensiones

El rector dijo que el sistema de jubilaciones y pensiones de la UAEM no fue autoimpuesto, “fue el Congreso del estado en 1967 el que determinó que los trabajadores del estado junto con los universitarios se jubilaran a los 25 años de servicio, ésta es una decisión que quedó plasmada en la Ley Orgánica de la UAEM y se trasladó a los contratos colectivos de trabajo. Por eso es una deuda de Estado, en otras entidades los gobiernos estatales pagan esas diferencias a las universidades y aquí en Morelos no lo hace el gobernador, en ese sentido estas dos prestaciones que representan casi 400 millones de pesos no están siendo atendidas”.

Alejandro Vera dijo que pese al crecimiento en matrícula e infraestructura que ha tenido la UAEM, tanto en Cuernavaca como en otros 22 municipios del estado, así como la expansión de la oferta educativa, el gobierno estatal no ha entregado a la Universidad 358 millones de pesos desde 2012, que son parte del subsidio federal otorgado a la máxima casa de estudios, de igual forma, recursos que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) le devolvió a la UAEM por concepto del ISR, “los primeros 19 de casi 70 millones autorizados, ya fueron radicados al gobierno estatal, pero no se nos han entregado”, dijo.





Lo que le incomoda a Graco

Señaló que "lo que más le incomoda al gobernador es nuestro posicionamiento crítico en relación a las graves violaciones a los derechos humanos que su gobierno ha cometido. Hay casi 400 denuncias de violaciones graves a derechos humanos y 40 recomendaciones que no se han atendido con relación al caso de la fosas de Tetelcingo".

Reiteró que ha sido el posicionamiento de la UAEM lo que ha desencadenado esta venganza del gobernador en contra de la Universidad y de los universitarios, sin importarle que está violentando un derecho humano más, que es el derecho a la educación, poniendo en riesgo la formación de más de 40 mil estudiantes que quieren seguir preparándose con una clara conciencia social y nacionalista.





Intensificarán acciones

Por último, el rector anunció que la UAEM intensificará sus acciones de protesta mediante movilizaciones para exigir que el gobierno del estado cumpla con sus responsabilidades, “y si no lo quiere hacer pues que se vaya, porque aquí no vamos a sacrificar la educación de los más de 40 mil jóvenes universitarios y sus familias pasándoles los costos de estudiar en la Universidad mediante incrementos a las colegiaturas".

Alejandro Vera estuvo acompañado de Patricia Castillo España, Gustavo Urquiza Beltrán, Javier Sicilia Zardain y Rolando Ramírez Rodríguez, secretaria General, Académico, de Comunicación Universitaria y Ejecutivo del Colegio de Directores de la UAEM, respectivamente.