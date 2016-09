Local

Yesenia Daniel |

2016-09-21

Jojutla, Mor.- Este año podría ser el último año que los artesanos del Taller de Cartonería AlMorales participarían en el tradicional Desfile de Alebrijes Monumentales en la Ciudad de México por las dificultades que han tenido a lo largo de los últimos años, que tiene que ver con la falta de apoyo de las autoridades y la carencia de recursos económicos.







El Desfile de Alebrijes Monumentales que cada año se lleva a cabo en la Ciudad de México desde hace diez, reúne a los artesanos cartoneros de todo el país que comparten aprendizajes, técnicas y experiencias para preservar y fomentar esta disciplina de raíces mexicanas. La cartonería es una de las expresiones populares mexicanas, que estuvo a punto de desaparecer en algunas festividades, desplazada por adornos o materiales extranjeros.

El décimo desfile de Alebrijes Monumentales se realizará el próximo 22 de octubre, y sin haber faltado a ninguno, la familia Morales está trabajando sobre 3 piezas que alcanzan hasta los 3 metros de alto y cuya pieza principal es un alebrije con diez cabezas de diferentes animales: “Décimobrije”, en honor a este décimo desfile y con el que están pensando en despedirse porque a pesar de que cada año buscan el apoyo de las autoridades de gobierno, son ignorados. Las creaciones de los artesanos de Jojutla han podido participar en los desfiles en la capital del país, gracias al apoyo de sus amigos y otras donaciones.

“No nos perdemos este décimo desfile que igual y así como está la situación de materiales, pues tal vez al próximo, al once, tal vez ya no vayamos, vamos a terminar la etapa de cumplir con el décimo desfile y el próximo, tal vez si no conseguimos desde un principio, tendremos que decirle ´Hasta pronto´ a los Monumentales”, expresó el maestro titular del taller, Alfonso Morales Vázquez.





DÉCIMOBRIJE

La pieza principal, bajo la autoría del maestro cartonero Alfonso Morales Vázquez, es una criatura que emerge de su imaginación y del amor que Morales tiene por los alebrijes. Se trata de una criatura con diez cabezas de diferentes animales pero la principal será la de una serpiente, no representa al dios mexica Quetzalcóatl, sino más bien, es una serpiente que nos remonta a los orígenes de los alebrijes y aquellas alucinaciones que tuvo Pedro Linares quien dio vida a estos seres místicos en la cartonería mexicana.

“La cabeza principal es una serpiente, no como Quetzalcóatl la serpiente emplumada, pero sí semejante con la idea que es una representatividad de la cultura mexicana, las otras (cabezas) son un cocodrilo, un jaguar y otras figuras con las que hemos participado en este desfile, en honor a este décimo desfile”.

Por el momento, las criaturas están apenas siendo armadas en su esqueleto y no han podido ser montadas en sus bases porque necesitan de presupuesto para la herrería, también están buscando apoyos para comprar alambrón y alambre quemado. Una vez que hayan hecho este paso, las creaciones serán empapeladas para finalmente, darles color y ponerles una capa de laca.

Trasmisiones en vivo

A través de la página Alfonso Morales cartonero en Facebook y en punto de las 18 horas desde la semana pasada y todos los días, los artesanos de AlMorales están realizando trasmisiones en vivo a través de esa plataforma para enseñar paso por paso la elaboración de calaquitas aprovechando que se aproxima la época de muertos. El objetivo es compartir las enseñanzas y fomentar el gusto por la cartonería mexicana.