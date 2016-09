El Asalto al Cuartel de la Moncada - La Fundación Social Bajo a los Volcanes. Y lo académico

Opinión

Redacción | Manuel Martínez Garrigós

2016-09-21

“Pero 5 por ciento sigue siendo mucho en el orden de 6.3 millones de niños que mueren al año. Muchas de esas muertes son resultado de las condiciones de pobreza, males como diarrea, neumonía,o malaria; y lo peor es que nosotros sabemos cómo prevenir y curar esas enfermedades…” Bill y Melinda Gates, de la Fundación que lleva su nombre. En Peter Singer. “Famine, Affluence and Morality.” (Sic).



Hace unos días leía a un excelente articulista de esta editorial formular la hipótesis de la necesidad de que en el Estado de Morelos, exista un relevo generacional en los principales partidos políticos de la tierra histórica que vio nacer al gran: Emiliano Zapata. En una parte, de ese simple y pragmático análisis yo coincido, pero estoy cierto, y esto no lo abordó tan furtivo columnista que también los esquemas de hacer política en todos sus ámbitos deben de transformarse de manera radical en nuestra entidad federativa, es decir, ningún partido político local puede seguir en el autismo convencional que solo los lleva a defender intereses particulares.

Por eso desde hace unos meses a la fecha, y en este mismo espacio hemos insistido en la importancia de innovar y romper con los esquemas tradicionales del quehacer político morelense, y cuando menos nosotros no observamos otra estrategia que la de trabajar a lado de la sociedad civil organizada inaugurando esquemas de participación social que nos lleven a recuperar la confianza perdida en el ejercicio político. Y es por eso también que como se anunció meses atrás un grupo de ciudadanos morelenses decidimos construir una estructura que invierta la pirámide kelseniana, es decir, que se construya de abajo hacia arriba y trabaje en lo social de la misma manera.

Pero será el día que usted amable lector tenga esta sencilla colaboración en las manos, cuando en punto de las cinco de la tarde, en el histórico hotel Camino Real, deSumiya, en Jiutepec, Morelos, cuando se tome la protesta de los integrantes de los treinta y tres Municipios de nuestro Estado. Que dé inicio hemos hecho el compromiso ineludible de trabajar en lo social por nuestra entidad federativa, y hacerlo inaugurando esquemas de participación que no han sido puestos en práctica en Morelos; para con estos llegar a sectores y grupos organizados donde la política y los políticos lamentablemente nunca hemos llegado. Obvio es, la invitación es abierta e incluyente.

Como bien se estipuló en nuestra declaración de principios: “Desde la Fundación Bajo los Volcanes, promoveremos la vida cultural, social, científica, intelectual y familiar de Morelos. Para ello realizaremos proyectos tangibles, de convivencia y fomento a los valores e ideales que hagan de nuestro Estado un mejor lugar para vivir. En lo cultural vamos hacer conferencias con intelectuales, artistas, historiadores, académicos, políticos, empresarios, industriales, deportistas, comunicadores, profesionistas y demás líderes sociales.” Seguros estamos que con arduo trabajo lograremos nuestros objetivos planteados.

Asalto…

Lo académico. No cabe la menor duda de que nuestra máxima casa de estudios la milenaria UNAM, es vanguardia en derecho en Iberoamérica, pues el día lunes, fui invitado por el histórico maestro emérito en derecho penal y constitucional, mi distinguido amigo el Doctor Raúl Carranca y Rivas, al ciclo de conferencias en materia de lavado de dinero, donde por cierto el joven fiscalista el Maestro Luis Gerardo del Valle, pronunció magna charla sobre el complejo tema digna conferencia que merece todos nuestros respetos.

Y hablando de academia, fue invitado el que esto escribe a lo que fue la histórica Universidad Nacional de la CTM, proyecto eminentemente social y educativo que nos legó el ex Presidente López Portillo y el eterno líder obrero Fidel Velázquez. Hoy institución académica que lleva por nombre Universidad Europea, y que me invitó a impartir las cátedras de: Derecho Procesal Penal y Amparo. Con la invitación aceptada por tan noble institución educativa y social, también rindo a un gran amigo mío y de esta casa editorial, un sencillo y modesto homenaje, me refiero al gran Tito Barrera, que por cierto tanto luchó por tan digna institución.